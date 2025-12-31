در حالیکه ایالات متحده با نشر استراتیژی امنیت ملی، کنترول مرزها و سیستم مهاجرت را در صدر این استراتیژی قرار داده است، از کشورهای نیم‌کره غربی خواسته است که از مرزهای خود محافظت کنند و از نقض حقوق بشری شهروندان شان که از مهاجرت جمعی ناشی می‌شود، جلوگیری کنند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده روز سه شنبه در یک سلسله پست‌ها در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "میلیون‌ها مهاجر و موجی از مواد مخدر مرگبار از طریق مسیرهای فراملی، توسط سازمان‌های تروریستی به مرزهای امریکا سرازیر شده اند. مهاجرت جمعی، شهروندان امریکایی را به خطر انداخته، امنیت اقتصادی کارگران امریکایی را تهدید کرده و سیستم مهاجرت امریکا را تحت فشار قرار داده است."

این وزارت همچنین نگاشته است که مهاجرت جمعی و شبکه های جنایتکاری که آن را فعال می‌کنند، قبل از آنکه رییس جمهور دونالد ترمپ مرزها را امن سازد، ایالات متحده را ویران کرده بود.

وزارت خارجه همچنان اعلام کرد: "سازمان‌های تروریستی مواد مخدر که مهاجرت گسترده را تسهیل می کنند، مرتباً در قاچاق کودکان، کار اجباری، تجاوز جنسی و سایر موارد فجیع نقض حقوق بشر دست دارند که شهروندان کشورهای سراسر نیم‌کره غربی را تهدید و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند."

رییس جمهور ترمپ در سخنرانی پایان سال خود در ۱۷ دسمبر گفت که حکومت وی "بدترین مرز" را به ارث برده است. ترمپ گفت: "ما به سرعت آن را به قوی‌ترین مرز در تاریخ کشورمان تبدیل کرده ایم."

او گفت: " به عبارت دیگر، در مدت چند ماه ، از بدترین به بهترین رسیدیم. ما مجرمان را اخراج می‌کنیم و امنیت را به خطرناک‌ترین شهرهای خود باز می‌گردانیم."

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که در نتیجۀ اقدامات مهاجرتی اداره رییس جمهور ترمپ، بیش از ۲.۵ میلیون تبعه خارجی بدون مدرک در کمتر از یک سال ایالات متحده را ترک کرده اند.

این وزارت همچنین گزارش داد که مقام‌های مرزی و تنفیذ قانون از ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ تا حال، بیش از ۶۲۲هزار مهاجر غیرقانونی را از ایالات متحده اخراج کرده اند. بر اساس آمار این اداره، در سال روان حدود ۱.۹ میلیون مهاجر دیگر که غیرقانونی در ایالات متحده به سر می‌برند داوطلبانه این کشور را ترک کرده اند.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به تاریخ ۲۷ دسمبر در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "این تلاش‌ها منجر به اولین سال مهاجرت منفی خالص در بیش از ۵۰ سال گذشته شده است".

اداره رییس جمهور ترمپ اعلام کرد که آماده است در کنار کشورهای نیم‌کرۀ غربی برای پایان دادن به بحران جهانی مهاجرت جمعی همکاری کند.

مقابله با مهاجرت جمعی و مبارزه با گروه‌های تروریزم مواد مخدر در صدر "منافع اصلی سیاست خارجی" در استراتیژی جدید امنیت ملی ایالات متحده قرار دارد. این سند به تاریخ چهارم دسمبر نشر شد.

در این استراتیژی آمده است: "ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نیم‌کره غربی به طور معقول پایدار و به اندازۀ کافی خوب اداره می‌شود تا از مهاجرت‌های جمعی به ایالات متحده جلوگیری و آن را منصرف کند؛ ما نیم‌کره‌ای می‌خواهیم که حکومت‌های آن با ما در مبارزه علیه تروریست‌های مواد مخدر، کارتل‌ها و سایر سازمان‌های جنایی فراملی همکاری کنند."

حکومت امریکا روز سه شنبه به سفارتخانه‌های ایالات متحده در کشورهای نیم‌کرۀ غربی دستور داد تا در مورد نقض حقوق بشر ناشی از مهاجرت جمعی گزارش دهند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلام کرد: "سفارتخانه‌های ایالات متحده در مورد جرایم ناشی از مهاجرت جمعی گزارش خواهند داد و از کشورهای سراسر نیم‌کره غربی می‌خواهند که با این نقض حقوق بشر مبارزه کنند."