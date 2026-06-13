ترمپ: امریکا در همکاری با ونزویلا رهبر یک گروه 'خطرناک تروریستی' را کشت

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه (۱۲ ماه جون) اعلام کرد که نیروهای امریکایی نینو گویررو، رهبر سازمان تروریستی "ترن د آراگوا" را در یک حملۀ "سریع و مرگبار" کشته‌اند.

ترن د آراگوا، توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شده است.

رییس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل خود نوشت: "به دستور من، فرماندهی جنوبی نیروهای نظامی ایالات متحده، در یک حمله سریع و مرگبار، با موفقیت نینو گویررو، رهبر ترن د آراگوا، رهبر یکی از خونخوارترین سازمان‌های تروریستی جهان را کشت."

دونالد ترمپ نوشت که این عملیات با هماهنگی نزدیک با ونزویلا انجام شده است و تروریست‌های ترن د آراگوا، دیگر پناهگاه امنی در ونزویلا یا جای دیگری نخواهند داشت.

رییس جمهور امریکا در این پیام نوشته است: "تحت رهبری من، قاتلان بی‌رحم و رهبران کارتل‌های مواد مخدر را در هر زمان و هر مکان پیدا خواهیم کرد و آنان را به گودال جهنم، جایی که به آن تعلق دارند، خواهیم فرستاد."

ترمپ افزود که در آغاز حکومت خود، به وعده‌های داده شده اش عمل کرده است، سرزمین‌های آراگوا را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده، هزاران جنایتکار شرور را اخراج کرده و با گروه‌های مافیایی که مدت‌ها با مردم امریکا جنگیده بودند، مبارزه کرده است.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده نیز در شبکۀ اجتماعی ایکس خود نوشت که این حمله در ونزویلا در مرکز ترن د آراگوآ، انجام شده است.

مقامات امریکایی در آن زمان گفتند که این گروه مسوول اقدامات خشونت‌آمیز متعدد اخاذی و قاچاق مواد مخدر در امریکای شمالی، امریکای جنوبی و اروپا بوده است.