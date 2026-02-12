اسکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحده، می‌گوید که امریکا در حال ردیابی پول‌هایی است که حاکمان اسلام‌گرای ایران به سراسر جهان می‌فرستند. او گفت که احتمال می‌رود که ایالات متحده، این پول‌ها را به عنوان بخشی از کمپاین اعمال فشار حداکثری علیه رژیم ایران، ضبط کند.

بسینت روز چهارشنبه در مصاحبه‌ با شبکه فاکس نیوز گفت که اگر رییس جمهور ترمپ، از وزارت مالیه بخواهد پول‌های خارج از کشور رژیم ایران را ضبط کند، "ما آن را از برای مردم ایران پس خواهیم گرفت."

بسینت گفت که رژیم ایران فقط "نیروی خشن را چه در بازارهای مالی و چه در میدان نظامی" می‎داند. او گفت که وزارت مالیۀ ایالات متحده در طول یک سال گذشته حداکثر فشار را بر رژیم ایران اعمال کرده و همچنان به این کار ادامه می‌دهد.

بسینت ماه گذشته با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، رژیم ایران را با "موش‌های یک کشتی در حال غرق شدن" مقایسه کرد و گفت که اعضای آن "به طرز دیوانه‌واری پول‌های دزدیده شده از خانواده‌های ایرانی را به بانک‌ها و نهاد های مالی در سراسر جهان" منتقل می‌کنند. او گفت: "مطمین باشید، وزارت مالیه اقدام خواهد کرد."

در همین حال، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل در قصر سفید دیدار کرد. دو طرف در مورد چگونگی برخورد با رژیم ایران، دشمن مشترکشان، گفتگو کردند.

رییس جمهور ترمپ سپس در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که به همتای اسراییلی خود گفته است که دور جدیدی از مذاکرات با رژیم ایران را ادامه خواهد داد. او گفته است که می‌خواهد معلوم کند که آیا می‌توان برای خاتمه بخشیدن به تلاش تهران جهت دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و سایر فعالیت‌های مخرب، به توافقی دست یافت یا نه.

مذاکره‌کنندگان امریکایی و ایرانی جمعۀ گذشته گفتگوهای غیرمستقیم را در عمان برگزار کردند. این اولین مذاکره رسمی آنان از زمان دستور رییس جمهور ترمپ برای حملۀ نظامی ماه جون گذشته بر ایران بود که سایت‌های تسلیحات هسته‌ای رژیم ایران را نابود کرد.

بسینت در این مصاحبه گفت که رییس جمهور ترمپ معتقد است که حالا، پس از عملیات چکش نیمه شب در ۲۲ جون، می‌تواند "توافق بسیار بهتری از ایرانی‌ها حاصل کند، اما این به ایرانی‌ها بستگی دارد."

بسینت همچنان خاطر نشان کرد که رییس جمهور ترمپ و پیت هگسیت وزیر جنگ ایالات متحده، "در حال انتقال تجهیزات نظامی به سمت ایران استند."

رییس جمهور ترمپ بارها به رژیم ایران هشدار داده است که اگر برای توقف رفتار مخرب خود از طریق دپلوماسی سر باز زند، او برای حملۀ دیگر، از نیروی بحری امریکا که ماه گذشته در نزدیکی ایران مستقر کرده، استفاده خواهد کرد. بسینت گفت که ترمپ و هگسیت "تصامیم مهمی" را در مورد نحوه برخورد با این نیروها، اتخاذ خواهند کرد.