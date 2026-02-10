پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، پس از یاددهانی از حملات نظامی سال گذشتۀ امریکا که در آن، تاسیسات تسلیحات هستهای ایران را از بین برد، از حاکمان اسلامگرای ایران خواست تا توافق با ایالات متحده را برای توقف فعالیتهای مخرب شان بپذیرند.
هگسیت روز دوشنبه در سخنرانی خود برای کارگران کشتیسازی در ایالت مین، گفت که دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، با وضاحت به رژیم ایران گفته است که خواهان "توافق از طریق مذاکره" برای پایان دادن به این فعالیتهای مخرب است.
وزیر جنگ امریکا افزود: "فکر میکنم یک انتخاب عاقلانه برای آنان خواهد بود تا آن معامله را بپذیرند."
هگسیت افزود که جهان تواناییهای امریکا را در ماه جون سال گذشته، در جریان عملیات (چکش نیمه شب) مشاهده کرد که در آن طیارههای بمافگن امریکایی سه تاسیسات غنیسازی یورانیم ایران را که به گفتۀ ایالات متحده بخشی از برنامۀ تسلیحات هستهای ایران بود، تخریب کرد.
پیت هگسیت اینرا هم گفت که عملیات، "صلح از طریق قدرت و بازدارندگی در عمل" را نشان داد. او افزود: "ما قبل از اینکه ایران حتی بداند ما آنجا هستیم، از ایران خارج شدیم. هیچ کشور دیگری نمیتواند این کار را انجام دهد."
دونالد ترمپ یک دور جدیدی از مذاکرات غیرمستقیم ایالات متحده – ایران را که جمعۀ گذشته در عمان آغاز شد، تصویب کرد.
رییس جمهور ترمپ پس از این مذاکرات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این مذاکرات "بسیار خوب" بودهاند و انتظار دارد که این هفته از سر گرفته شوند، اگرچه هنوز تاریخی مشخصی اعلام نشده است.
دونالد ترمپ همچنان به رژیم ایران در مورد عواقب "بسیار ناگوار" عدم دستیابی به توافق هشدار داده است.
در هفتههای اخیر، رییس جمهور ترمپ بارها تهدید کرده است که اگر تهران از جاهطلبیهای تسلیحات هستهای دست نکشد و کشتار اعتراض کنندگان ضد حکومت را متوقف نکند، به اقدام نظامی متوسل خواهد شد.
دونالد ترمپ و دستیارانش همچنان گفتهاند که میخواهند ایران برنامه میزایلی و حمایت خود را از گروههای تروریستی نیابتی که به اسراییل و نیروهای امریکایی در منطقه حمله کردهاند محدود کند.
قرار است دونالد ترمپ، روز چهارشنبه (۱۱ فبروری) در واشنگتن، میزبان بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل باشد. این دو متحد روی چگونگی مقابله با تهدیدات ایجادشده از جانب رژیم ایران، دشمن مشترک دو کشور، بحث خواهند کرد.
نتنیاهو، روز سه شنبه قبل از اینکه اسراییل را به قصد واشنگتن ترک کند، در یک بیانیه به خبرنگاران گفت که ملاقات وی با رییس جمهور ترمپ،"در قدم نخست" مذاکرات ایالات متحده و ایران و همچنان آیندۀ غزه و منطقه را پوشش خواهد داد.
صدراعظم اسراییل گفت: "من دیدگاه خود را در مورد اصول این مذاکرات [با ایران] به رییس جمهور [ترمپ] ارایه خواهم کرد - اصول اساسی که به نظر من نه تنها برای اسراییل، بلکه برای همه کسانی که در سراسر جهان خواهان صلح و امنیت در شرقمیانه اند، مهم می باشد."
اسراییل از دیر زمان خواهان ختم تلاشهای رژیم ایران در عرصۀ تسلیحات هستهای، برنامۀ میزایل بالستیک و حمایت از گروههای نیابتی تروریستی منطقهای است و این اقدامات را به مثابۀ یک تهدید وجودی میپندارد چرا که تهران بارها خواهان نابودی کشور اسراییل بوده است.
اسراییل در ماه جون سال گذشته جنگی دفاعی را علیه رژیم ایران آغاز کرد و پس از ۱۲ روز به این عملیات پایان داد؛ عملیاتی که در آن ایالات متحده به حمله به ساحات هستهای ایران پیوست و سپس با میانجیگری در این درگیری، آتشبس را برقرار کرد.
ملاقات بنیامین نتنیاهو با دونالد ترمپ، ششمین دیدار او در ایالات متحده و هفتمین ملاقات در کل، از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترمپ در یکسال گذشته میباشد.
