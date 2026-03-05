سنتکام: توانایی رژیم تروریستی ایران به سرعت در حال کاهش است

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی یا سنتکام می‌گوید که توانایی رژیم تروریستی ایران برای متاثر کردن نیروهای امریکایی و شرکای منطقه‌ای "به سرعت در حال کاهش است".

سنتکام اعلام کرد که در عوض، قدرت محاربوی امریکا در روز ششم حمله مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران، همچنان در حال افزایش است.

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی با نشر ویدیویی در شبکۀ ایکس نگاشته است که جنگنده‌های امریکایی با پرواز از عرشۀ کشتی‌های طیاره بردار، حریم هوایی ایران را کنترول می‌کنند.

سنتکام گفته است که تلاش برای از میان برداشتن پرتاب کننده‌های سیار میزایل رژیم ایران ادامه دارد. سنتکام گفته است: "ما این تهدیدها را پیدا کرده و با دقت مهلک از بین می‌بریم."

سنتکام در یک پست جداگانه، اعلام کرد که تیم ضربتی کشتی طیاره‌بردار یو اس اس جرالد آر فورد به "عملیات شبانه‌روزی" در حمایت از عملیات خشم حماسی در بحیرۀ مدیترانه ادامه می‌دهد.

نیروهای دفاعی اسراییل در بیانیه‌ای اعلام کردند که روز پنجشنبه دوازدهمین موج حملات هوایی خود را بر سراسر پایتخت ایران، و ولایت البرز، تکمیل کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که طیاره های جنگی اسراییل بر مواضع متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، شبه‌نظامیان بسیجی و یک مرکز فرماندهی مرکزی نیروهای امنیت داخلی رژیم و همچنان ده‌ها مرکز فرماندهی و سایت‌های تسلیحاتی حمله کرده‌اند.