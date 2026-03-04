وزارت خارجۀ ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که از ۲۸ فبروری- روزی که عملیات نظامی علیه رژیم ایران آغاز شد - بیش از ۱۷۵۰۰ شهروند امریکایی به ایالات متحده بازگشته‌اند.

دیلن جانسن، معاون وزیر خارجه امریکا در امور جهان، روز چهارشنبه گفت که بیش از ۸۵۰۰ نفر از این شهروندان امریکایی از سه‌شنبه به اینسو بازگشته‌اند.

جانس در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "بسیاری از امریکایی‌ها، شرق‌میانه را به مقصد کشورهای دیگر در اروپا و آسیا ترک کرده‌اند و برخی به گونۀ مصوون شرق‌میانه را ترک کرده‌اند، اما هنوز در حال بازگشت به ایالات متحده هستند."

جانس اضافه کرد که این وزارت‌خانه، از طریق گروه ویژه شبانه‌روزی خود، نزدیک به ۶۵۰۰ امریکایی در خارج از ایالات متحده کمک کرده است که در آن ارایۀ رهنمایی‌های امنیتی و کمک‌های مسافرتی شامل می‌شود.

معاون وزیر خارجۀ امریکا در امور جهان افزود که وزارت خارجه ایالات متحده "به طور فعال به هر شهروند امریکایی در خارج از ایاالت متحده که مایل به ترک شرق‌میانه باشد، کمک خواهد کرد تا این کار را انجام دهد."

پیش از آن قصر سفید اعلام کرده بود که بیش از ۹۰۰۰ شهروند امریکایی، به شمول ۳۰۰ نفر از اسراییل، با مصوونیت از شرق میانه، به خانه بازگشته‌اند. قصر سفید گفته بود که در حال بسیج روند تخلیه امریکایی‌ها از منطقه است.

روند تخلیۀ امریکایی ها از منطقه، پس از نشر گزارش از اینکه ترکیه، حملۀ میزایل ایران را رهگیری کرد، جدی‌تر شده است.

حکومت ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرده است که روش‌های انتقال گوناگون از جمله پروازهای چارتر، پروازهای نظامی و مسیرهای زمینی برای امریکایی‌هایی که به کمک نیاز دارند، در دسترس است.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز سه‌شنبه (۴ مارچ)، گفت که حکومت ایالات متحده، حدود ۱۶۰۰ امریکایی را در شرق میانه شناسایی کرده که خواهان کمک برای خروج اند.

قصر سفید از امریکایی‌ها خواست تا برای دریافت کمک از طریق ویبسایت وزارت خارجه ایالات متحده با آدرس http://Step.State.Gov ثبت نام کنند. شهروندان امریکایی همچنین می‌توانند با گروه کار ویژه ۲۴ ساعته وزارت خارجه با شماره ۱۲۰۲۵۰۱۴۴۴۴+ تماس بگیرند.

حکومت ایالات متحده با ورود عملیات نظامی علیه ایران به پنجمین روز، از "خطرات جدی ایمنی" در منطقه هشدار داد.

ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای ناتو یک میزایل ایرانی را قبل از رسیدن به هدف منهدم کرده‌اند.

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در ترکیه به شهروندان امریکایی اعلام کرد که از سفر به جنوب شرق ترکیه، از جمله مناطق هم‌مرز با ایران، عراق و سوریه، خودداری کنند.

در همین حال، وزارت خارجۀ ایالات متحده به کارمندان غیر اضطراری حکومت امریکا و اعضای خانواده های کارکنان حکومت امریکا در قنسولگری‌های ایالات متحده در لاهور و کراچی در پاکستان فرمان داد که خاک این کشور را ترک کنند.

وزارت خارجۀ امریکا همچنان به کارمندان غیر اضطراری حکومت امریکا و اعضای خانواده های کارکنان حکومت ایالات متحده اجازه داده است که به دلیل افزایش خطرات، قبرس را ترک کنند.

آقای روبیو، روز سه‌شنبه گفت که پس از حمله یک طیارۀ بدون سرنشین ایرانی به پارکینگ مجاور قنسولگری ایالات متحده در دبی، همه کارمندان، تحت مراقبت قرار گرفته‌اند.

این حمله در همان روزی رخ داد که دو طیارۀ بدون سرنشین ایرانی بر سفارت امریکا در ریاض در عربستان سعودی، اصابت کرد که منجر به آتش‌سوزی شد. در این حمله، هیچ تلفاتی گزارش نشده است.