نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد به ادامۀ تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از انسجام گروه‌های تروریستی به ویژه داعش و القاعده در کشورهایی مانند افغانستان تاکید کرد.

اندرو کوریل، معاون مشاوریت سیاسی نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۹ نومبر در نشست شورای امنیت ملل متحد، از کشورهای عضو این شورا خواست که در زمینۀ مبارزه با تروریزیم، اختلاف‌های شان را کنار بگذارند.

کوریل گفت: "تحریم کردن اهداف داعش و القاعده باید یک موضوع سیاسی باشد. ما از اعضای این کمیته می‌خواهیم که هنگامیکه در مورد معرفی [این اهداف) غور می‌کنند، اختلاف‌های شان را کنار بگذارند. برای حصول اطمینان از اینکه داعش و القاعده نتواند در کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان دوباره انسجام یابد، ایالات متحده افتخار دارد که پیشگام تطبیق قعطنامه‌ای است که این شورا آن را تصویب کرده است تا الشرع، رییس جمهور و خطاب، وزیر داخلۀ سوریه را از فهرست تروریستان بیرون کند."

ساندرا ینسن لندی، معاون نمایندگی دنمارک در سازمان ملل متحد، به نمایندگی از شورای امنیت گفت که عمال داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) در آسیای مرکزی و جنوبی "از مقام‌های باالفعل حمایت قابل ملاحظۀ لوژستیکی" دریافت می‌کنند.

لندی گفت که شاخۀ خراسان داعش "جدی‌ترین تهدید در آسیای جنوبی و مرکزی است" که به گفتۀ وی زیر رهبری ثناالله غفاری، کم از کم ۲۰۰۰ جنگجو در منطقه دارد. او گفت: "شاخۀ خراسان داعش به هدف قرار دادن شیعیان، مقام‌های حکومت باالفعل (طالبان) و شهروندان خارجی در افغانستان ادامه می‌دهند."

او افزود: "تی‌تی‌پی با حدود ۶۰۰۰ جنگجو، تهدید جدی دیگری است که از منطقه سرچشمه گرفته و حمایت قابل ملاحظۀ لوژستیکی از مقام‌های باالفعل دریافت می‌کند."

عثمان جدون، معاون نمایندگی پاکستان در سازمان ملل متحد، در این نشست ادعا کرد که گروه‌هایی مانند شاخۀ خراسان داعش، اردوی آزادی‌بخش بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان، در افغانستان فعال بوده و به گفتۀ وی "از سوی هند و طالبان" حمایت می‌شوند.

انا ایوستیگنیوا، معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد نیز از حضور شاخۀ خراسان داعش در افغانستان و گسترش فعالیت آن به آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرد. او گفت که اقدامات طالبان برای مقابله با تهدید داعش بسنده نیست.

با اینحال، حکومت طالبان همواره حضور داعش را در افغانستان کم اهمیت جلوه داده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان چندی پیش در گفتگو با رادیوی ملی افغانستان که از سوی طالبان مدیریت می‌شود، گفت: "تبلیغات بعضی از کشورها در مورد تلاش برای بزرگنمایی داعش است و یا کمپاین برای داعش است که ما این را رد می‌کنیم و حقیقت ندارد. داعش البته بوده ولی حالا کوبیده شده و از بین رفته است."

حکومت طالبان همچنان نگرانی‌ها را در مورد گسترش تهدید تروریزم از افغانستان به کشورهای همسایه رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.