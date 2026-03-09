وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه نهم مارچ به کارمندان غیراضطراری قونسلگری امریکا در شهر آدانا در جنوب ترکیه، دستور داده است که با اعضای خانواده‌های شان این شهر را ترک گویند.

این دستور در زمانی صادر می‌شود که از زمان آغاز جنگ مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران، تا کنون ایران دو بار میزایل بالستیکی بر ترکیه پرتاب کرده است.

وزارت دفاع ترکیه با نشر بیانیه‌ای گفته است که یک میزایل بالستیک که روز دوشنبه نهم مارچ از ایران به سمت ترکیه پرتاب شده بود، توسط تجهیزات دفاع میزایلی ناتو "به موقع رهگیری و خنثا" شد.

این رویداد در آسمان ساحۀ شاهین بی در ولایت غازی آنتپ در ترکیه به وقوع پیوسته و هیچ تلفاتی ناشی از آن گزارش نشده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که دستور تخلیۀ کارمندان غیراضطراری از روی "احتیاط" اتخاذ شده است، زیرا سطح تهدید در جنوب شرق ترکیه افزایش یافته و به شهروندان امریکا سفارش شده است که از سفر به این کشور پرهیز کنند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده پیش از این به کارمندان غیراضطراری حکومت امریکا در عربستان سعودی نیز دستور داده بود که به دلایل امنیتی، یکجا با خانواده‌های شان آن کشور را تخلیه کنند.

سفارتخانه و قونسلگری‌های ایالات متحده در عربستان سعودی هفتۀ گذشته تمام خدمات روزمرۀ قونسلی خود را تا آگهی بعدی، متوقف کرد.

عربستان سعودی روز یکشنبه نخستین مورد تلفات ناشی از حملات ایران را پس از آن گزارش داد که اصابت مهمات پرتاب شده از سوی ایران بر یک ساحۀ رهایشی در ساحۀ الخرج اصابت کرد و منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن ۱۲ غیرنظامی دیگر شد.

وزارت خارجۀ عربستان سعودی هشدار داده است که تداوم حملات ایران نشاندهندۀ تشدید تنش است که "پیامدهای قابل ملاحظه بر روابط دوجانبه" داشته می‌تواند.

با تخلیۀ شهروندان ایالات متحده از کشورهای منطقه، دیلان جانسن، دستیار معاون وزارت خارجۀ ایالات متحده در بیانیه‌ای گفته است که از ۲۸ فبروری به اینسو، بیش از ۳۲هزار شهروند امریکا به گونۀ مصوون از شرق میانه به ایالات متحده باز گردانده شده اند.

جانسن گفت که وزارت خارجۀ ایالات متحده "کم و بیش ۲۰ پرواز چارتر را برای تخلیۀ مصوون هزاران امریکایی از منطقه" انجام داده است. او گفت که "از طریق کار ۲۴ساعته و هفت روز هفته توسط نیروی کاری حکومت، مستقیماً بیش از ۱۹هزار امریکایی از بیرون" تخلیه شده یا هم به آنان رهنمود و مساعدت سفر فراهم شده است.