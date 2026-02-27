ایالات متحده پنجشنبه ۲۶ فبروری، نگرانی عمیق خود را در مورد تازه ترین درگیری بین نظامیان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان ابراز کرد و گفت که اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد و از همه طرف‌ها می‌خواهد که گفتگو و راه‌حل مسالمت‌آمیز را برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در اولویت قرار دهند.

طبق گزارش رسانه‌ها، طیاره‌های پاکستانی پس از حملات متقابل بین طالبان و نظامیان پاکستانی، چندین ساعت در حریم هوایی افغانستان باقی ماندند و تا صبح به دنبال اهداف دیگر بودند.

مسیرهای مهم بین دو کشور نیز به دلیل جنگ بسته مانده‌اند.

در همین حال، نمایندگی ایالات متحده در افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، هشدار امنیتی صادر کرده و تاکید ورزیده است که سفر به افغانستان یا اقامت در آن یک خطر جدی است.

ایالات متحده بار دیگر خاطرنشان کرده است که به دلیل خطر ناآرامی‌های مدنی، تروریزم، جرم، آدم‌ربایی، بازداشت نامناسب و امکانات صحی محدود، هشدار سفر به افغانستان در سطح چهارم قرار دارد.

ایالات متحده همچنین خاطرنشان می‌کند که نمی‌تواند خدمات قنسولی منظم یا اضطراری را به شهروندان خود در افغانستان ارایه دهد و سفارت ایالات متحده در کابل از سال ۲۰۲۱ تعطیل شده است.

تلاش‌های دپلوماتیک

در دوحه، دکتر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، وزیر خارجه قطر، با مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، صحبت تلیفونی کرده است. قطر بر حمایت کامل خود از تمام تلاش‌ها برای کاهش خشونت و یافتن راه‌حل مسالمت‌آمیزی که ثبات منطقه‌ای را تقویت کند، تاکید کرد.

به گفته منابع دیپلوماتیک، ترکیه روز جمعه، پس از تشدید اخیر تنش‌ها، از پاکستان و افغانستان خواست تا به میز مذاکره بازگردند.

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز جمعه با چندین تن از همتایان منطقه‌ای خود تماس‌های تلیفونی برقرار کرد تا در مورد تنش‌های اخیر بین اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان گفتگو کند و متعهد شد که از سرگیری مذاکرات بین دو طرف را تسهیل کند.

به گفته منابع، فیدان مذاکرات جداگانه‌ای با محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدراعظم و وزیر خارجه قطر و شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، انجام داده است.

این گفتگوها بر خشونت‌های اخیر و تحولات دپلوماتیک بین پاکستان و حکومت طالبان متمرکز بود، زیرا توجه منطقه‌ای به طور فزاینده‌ ای به وضعیت امنیتی و سیاسی بین دو کشور همسایه معطوف شده است.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز از هر دو کشور خواست تا به ویژه در ماه مبارک رمضان، از خود خویشتنداری نشان دهند.

وزارت خارجه عربستان سعودی نگرانی عمیق خود را از درگیری‌های اخیر در مناطق مرزی ابراز کرده و تاکید کرده است که پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان باید گفتگو، خویشتنداری و خردورزی را برای حفظ صلح و ثبات در منطقه در اولویت قرار دهند.

از سوی دیگر، محمد اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان، با وزرای خارجه مصر، ترکیه و عربستان سعودی تماس تلیفونی برقرار کرده است.

پاکستان با حملات خود در روز جمعه به این حملات طالبان پاسخ داد و خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که "این یک جنگ آشکار بین ماست."

حکومت پاکستان روز جمعه در شبکۀ ایکس اعلام کرد که شهباز شریف صدراعظم پاکستان با مقامات نظامی آن‌کشور دیدار کرده و در مورد وضعیت امنیتی توضیحاتی دریافت کرده است.

حکومت پاکستان اذعان داشت که شهباز شریف بار دیگر بر "عدم تحمل تروریزم و اقدامات خصمانه علیه پاکستان" تاکید کرده است.

مقامات پاکستانی گفته‌اند که حملات هوایی با نام رمز "عملیات غضب لیل حق"، اقدام سنجیده اما قاطع در پاسخ به "تجاوز طالبان" برای محافظت از حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان بوده است.

واکنش‌های بین‌المللی همچنان ادامه دارد. بریتانیا از هر دو طرف خواسته است که فوراً خشونت را کاهش دهند، از آسیب رساندن به غیرنظامیان خودداری کنند و به میانجیگری بازگردند.