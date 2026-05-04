سنتکام: دو کشتی تجارتی با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خارج شد

قوماندانی مرکزی قوای مسلح ایالات متحده امریکا (سنتکام) می گوید که دو کشتی تجارتی با پرچم این کشور روز دوشنبه (۴ می) "موفقانه" از تنگه هرمز عبور کرد.

سنتکام عبور این کشتی ها از تنگه هرمز را "نخستین گام" پروژه آزادی خواند که روز گذشته توسط دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده اعلام شد.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه (۳ می) گفت که ایالات متحده روندی را تحت نام "پروژه آزادی" به خاطر عبور دادن کشتی های گیر مانده در آب های تنگه هرمز سر از روز دوشنبه (۴ می) آغاز می کند.

آقای ترمپ گفته است که "پروژه آزادی" برای مقاصد بشردوستانه از سوی ایالات متحده، کشور های شرق میانه و ایران راه اندازی می شود.

اما اردوی ایران در واکنش به این اعلامیه دونالد ترمپ گفته است که کشتی های تجارتی و نفت کش از هر گونه تردد در تنگه هرمز بدون هماهنگی با نظامیان ایرانی باید خودداری کند.

در همین حال، سنتکام ادعای رسانه های دولتی ایران مبنی بر حمله نظامیان این کشور بر کشتی های جنگی امریکا در تنگه هرمز را رد کرد.

رسانه های ایرانی امروز گزارش دادند که یک کشتی جنگی امریکا هدف دو میزایل سپاه پاسداران قرار گرفت. اما سنتکام با نشر اعلامیه ای گفت که هیچ کشتی نیروی بحری ایالات متحده مورد حمله قرار نگرفته و نیرو های امریکایی سرگرم حمایت از "پروژه آزادی" و اعمال محاصره بحری بنادر ایران اند.

در یک انکشاف دیگر، امانول ماکرون، رییس جمهور فرانسه روز دوشنبه (۴ می) از واشنگتن و تهران خواست تا به گونه مشترک برای بازگشایی تنگه هرمز تلاش کنند.

رییس جمهور ماکرون بار دیگر تاکید کرد که فرانسه در هیچ عملیات اشتراک نخواهد کرد که در آن برای بازگشایی تنگه هرمز از زور استفاده شود.