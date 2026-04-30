وزیر جنگ ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه ۳۰ اپریل در جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ خدمات دفاعی مجلس سنای کانگرس امریکا از طرح بودجۀ ۱.۵ تریلیون دالری دفاعی حکومت ایالات متحده دفاع کرد.

پیت هگسیت در سخنان افتتاحیه در آغاز این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت داشتن چنین بودجۀ دفاعی برای ایالات متحده گفت که حکومت کنونی امریکا چنان نیروی نظامی را می‌سازد که مردم امریکا به آن افتخار کنند و مایۀ هراس دشمنان امریکا شود.

هگسیت کارکرد دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و وزارت جنگ امریکا را برجسته کرد. او خطاب به قانون‌گذاران امریکایی گفت: "بهترین بازتاب موفقیت رییس جمهور ترمپ و وزارت جنگ موفقیت تاریخی در جلب و جذب و روحیۀ تاریخی در میان صفوف نظامی [ایالات متحده] است.

دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده نیز در جلسۀ امروزی داشتن چنین بودجه برای که تقویت قدرت نظامی ایالات متحده برای دفاع از منافع امریکا و حفاظت از نظامیان امریکایی ضروری است.

در همین حال، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که نظامیان امریکایی اکنون تجهیزات فوق‌العادۀ ضد طیارۀ بی سرنشین را در اختیار دارند که به گفتۀ وی توسط این "ماشیندار ویژه" به جای پرتاب میزایل‌های میلیون دالری می‌توان با شلیک گلوله‌ها طیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی ۳۰هزار دالری ایران را منهدم کرد.

پیت هگسیت و دن کین روز گذشته نیز در کمیتۀ خدمات دفاعی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در مورد بودجۀ وزارت جنگ امریکا صحبت کردند که بخشی این جلسه در مورد جنگ جاری ایالات متحده در ایران تمرکز داشت.

ادم سمیت، عضو دموکرات این کمیته در مورد جنگ روان در شرق میانه گفت: "از زمانی که جنگ شروع شده، زرادخانه هسته‌ای ایران به هیچ صورت تضعیف نشده است. و هم اکنون، در مذاکرات، آنچه را اساساً ایران می‌گوید این است که به ما پول بدهید تا تنگۀ هرمز را باز کنیم. این موضع آنان است که به کلی توجیه ناپذیر است، من موافقم. شایان یادآوری است که البته این تنگه پیش از آغاز جنگ باز بود و اکنون ما برای برگشت به آن وضعیت مذاکره می‌کنیم."

اما پیت هگسیت ضمن رد دیدگاه این قانونگذار امریکایی گفت: "رییس ‌جمهور ترمپ از زمان کشتن قاسم سلیمانی، تا خروج از توافق هسته‌ای ایران، تا عملیات چکش نیمه‌شب و اکنون تا این تلاش برای تشخیص این نکته تیزبین بوده است که باید این نوع دشمن را که لجوجانه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، زیر نظر داشت و آنان را به نقطه‌ای رساند که پای میز مذاکره بیایند و به گونه‌ای از آن دست بکشند که دیگر به آن دست یافته نتوانند."

ترنت کیلی، نمایندۀ جمهوریخواه از ایالت مسیسیپی از جنگ ایالات متحده علیه ایران دفاع کرد. او گفت: "ایران از سال ۱۹۷۹ به اینسو با ایالات متحده در جنگ بوده است، گرچه ما از تصدیق آن خودداری می‌کنیم - چه حزب‌الله باشد، چه حوثی‌ها، چه حماس، چه در تلاش برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای، و چه در زمینۀ صدور تروریزم به همه جا."

وزیر جنگ ایالات متحده با ابراز توافق به گفته‌های کیلی گفت: "مسلماً. برای ۴۷ سال، از بیروت تا بغداد، ایران در جستجوی خطرناک‌ترین تسلیحات جهان بوده است تا به شعار مرگ بر امریکا نایل آید."

هگسیت از بودجۀ وزارت جنگ ایالات متحده دفاع کرد و آن را بودجۀ تاریخی و از نظر مالی مسوولانه توصیف کرد، تا به گفتۀ وی این وزارت بر "افزایش قدرت مهلک و محافظت از نیروهای امریکایی" متمرکز باشد.

دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، در مورد اهداف بودجۀ دفاعی وزارت جنگ امریکا به قانونگذاران امریکایی گفت: "اهداف مشترک ما این است که اطمینان حاصل کنیم نیروهای مان ابتکار عمل و برتری استراتیژیک خود را حفظ کنند، قدرت امریکا را به نمایش بگذارند و به آزمون‌های جهانی، طبق شرایط کشور مان پاسخ بگویند."

جولز هرست سوم، سرپرست ریاست مالی وزارت جنگ ایالات متحده، به قانونگذاران امریکایی گفت که هزینۀ عملیات خشم حماسی علیه رژیم ایران تاکنون به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است.