دونالد ترمپ از احتمال کاهش نیروهای نظامی امریکا مستقر در آلمان خبر داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال بازنگری در سطح حضور نظامی خود در آلمان است و احتمال کاهش تعداد نیروهای مستقر در این کشور را بررسی می‌کند.

این اظهارات ترمپ در پی انتقادات تند او از برلین و دیگر متحدان ناتو مطرح می‌شود. رییس جمهور امریکا پیش از این از کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) به دلیل امتناع از اعزام نیروی بحری برای بازگشایی و تامین امنیت تنگه هرمز انتقاد کرده بود.

یک مقام ارشد قصر سفید نیز پیش‌تر در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرده بود که بحث خروج بخشی از نظامیان امریکایی از اروپا در دولت ترمپ به طور جدی به جریان افتاده است.

بر اساس معلومات "مرکز احصائیه نیروی دفاعی ایالات متحده امریکا"، در حال حاضر حدود ۳۶ هزار و ۴۰۰ تن از نظامیان فعال ایالات متحده امریکا در آلمان مستقر هستند. این رقم تنها بخشی از حضور گسترده ۲۵۰ هزار نیروی امریکا در سال ۱۹۸۵ است، دورانی که پیش از فروریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد، آلمان به عنوان خط مقدم دفاعی ناتو شناخته می‌شد.

علاوه بر این، آلمان میزبان مقر قوماندانی نیروهای امریکایی در اروپا و آفریقا است و پایگاه هوایی رامشتاین در این کشور، قطب حیاتی عملیات‌های اردوی امریکا در منطقه محسوب می‌شود.

از طرف دیگر، این بازنگری نظامی در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های لفظی میان ترمپ و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در روزهای اخیر بر سر جنگ ایران شدت یافته است.

اوایل این هفته، مرتس در جمع محصلین گفته بود که ایالات متحده توسط مذاکره‌کنندگان ایرانی "تحقیر" شده و واشنگتن "به‌وضوح هیچ استراتژی مشخصی" برای این نبرد ندارد.

ترمپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروت شوشیل به این سخنان واکنش نشان داد و مرتس را متهم کرد که "با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مشکلی ندارد". او همچنین مدعی شد که صدراعظم آلمان "نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند".

با این حال، صدراعظم آلمان روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در یک پایگاه نظامی، بدون اشاره مستقیم به اظهارات اخیر ترمپ، بر تعهد آلمان به مشارکت‌های فرا-اتلانتیک و پیمان ناتو تاکید کرد.

این نخستین بار نیست که رییس جمهور ترمپ موضوع خروج نیروها از آلمان را مطرح می‌کند. او در سال ۲۰۲۰ و در جریان نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود نیز طرح خروج حدود ۱۲ هزار نظامی را اعلام کرد، تصمیمی که بعدها پس از روی کار آمدن جو بایدن لغو شد.

با این حال، بر اساس قانونی که در سال ۲۰۲۳ در کنگره امریکا به تصویب رسید، رییس‌جمهور اجازه ندارد بدون تایید کنگره، ایالات متحده امریکا را از پیمان ناتو خارج کند.