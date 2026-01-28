جیم ریش، رییس کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، با انتقاد از اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان گفته است که این گروه "بازگشت برده‌داری را در افغانستان" تصویب کرده است.

سناتور ریش روز سه شنبه ۲۷ جنوری در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که ایالات متحده باید گروه طالبان را از منابع مالی محروم کند.

این سناتور برجستۀ امریکایی با اشاره به اصول‌نامۀ جزایی محاکم طالبان نگاشته است: "این نه تنها مغایر منافع ایالات متحده و اهانت به همه نظامیانی است که در آنجا [افغانستان] خدمت کرده اند، بلکه نمایانگر تداوم عقب‌گرد بیشتر طالبان است."

در اصول‌نامۀ جزایی محاکم طالبان که در ده فصل و ۱۱۹ ماده به تازگی نشر شده و هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، آن را امضا کرده است، در چند ماده واژۀ "غلام" به کار رفته است.

بر اساس قوانین حقوق بین‌المللی، برده‌داری به گونۀ مطلق و در هر شکل آن ممنوع است.

این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است که در پی این واکنش‌ها، وزارت عدلیۀ طالبان اعلام کرد که همه قوانین این گروه بر مبنای "شریعت اسلام" تدوین شده و به ادعای این وزارت، هرگونه مخالفت با این قوانین "جرم" پنداشته می‌شود.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان قوانین سختگیرانه‌ به شمول قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ کرده اند که تصویب آن نیز با واکنش گستردۀ بین‌المللی روبرو شده بود.

وزارت خارجۀ ایالات متحده پس از انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که این قانون حقوق بشری تمام افغان‌ها را تضعیف می‌کند.