آزادی دین در افغانستان 'به کلی محو' شده است – گزارش

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی دین با نشر گزارشی گفته است که آزادی دینی و مذهبی در افغانستان به کلی محو شده است.

این گزارش ضمن تقاضا برای محافظت از افغان‌های معروض به خطر بلند پیگرد دینی و مذهبی، گفته است که طالبان تفسیر واحد از اسلام را تعمیل کرده اند تا کسانی را که دیدگاه یا باورهای متفاوت دینی دارند، هدف قرار داده و آنان را مطیع خود سازند.

ویکی هارتزلر، رییس این کمیسیون گفته است: "در چهار سال، طالبان آزادی دینی را به کلی محو کرده اند. تمام افغان‌ها، به شمول اقلیت‌های مذهبی، در صورت برگشت اجباری به افغانستان، در معرض خطر شدید پیگرد به شمول مجازات بدنی و توقیف اجباری قرار دارند."

هارتزلر با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که این قانون "یک سیستم بی‌رحمانۀ سرکوبگری را تقویت بیشتر می‌کند، مشارکت زنان افغان را در زندگی عمومی و مذهبی از بین می‌برد و اقلیت‌های مذهبی را در معرض خطر شدید آسیب قرار می‌دهد."

این کمیسیون از حکومت ایالات متحده خواسته است تا در چارچوب برنامۀ پذیرش مهاجران، در سال مالی آینده، سهم بیشتری به افغان‌هایی بدهد که از پیگرد مذهبی در افغانستان فرار می‌کنند و نیز کانگرس ایالات متحده را به تصویب طرحی برای اسکان مجدد چنین افغان‌ها ترغیب کرده است.

این در حالی است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در اوایل ماه جون فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن ورود شهروندان ۱۲ کشور به شمول افغانستان به ایالات متحده منع شده است.

در این فرمان آمده است که حکومت طالبان "فاقد یک مرجع ذیصلاح یا همکار برای صدور پاسپورت یا اسناد مدنی بوده و روش‌های مناسب بررسی و تدقیق را ندارد."

در گزارش با اشاره به این ممنوعیت سفر، از قول آصف محمود، معاون این کمیسیون آمده است که حکومت ترمپ با حفظ اقامت حفاظتی موقت برای افغانستان، "افغان‌هایی فراری از پیگرد مذهبی، به ویژه زنان، را که حقوق بنیادی آنان زیر سلطۀ طالبان در حال از بین رفتن است، محافظت کند".

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی دینی در گزارش سالانۀ ۲۰۲۵ خود، به وزارت خارجۀ ایالات متحده سفارش کرد که افغانستان را به دلیل "تخطی‌های سیستماتیک، جاری و فاحش دینی" در زمرۀ کشورهای "مایۀ نگرانی خاص" رده بندی کند.

وزارت خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، به تاریخ ۱۲ اگست (۲۱ اسد) با نشر گزارش سالانه در مورد حقوق بشر در جهان، گفت که در سال ۲۰۲۴، حقوق زنان در افغانستان "به گونه چشمگیر در وضعیت وخیم" قرار داشته و دلیل آن را ادامهٔ محدودیت‌های طالبان خوانده است.

در گزارش به "قانون امر به معروف و نهی از منکر" طالبان اشاره و گفته شده است که این قانون "محدودیت‌های شدید بر زندگی شخصی همه افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران" وضع شده است.

این گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده نیز تاکید کرده است که "طالبان چنین قوانین را براساس تفسیر خودشان از اسلام، نافذ کرده اند که آزادی مذهب یا عقیده را شدیداً نقض می‌کند و عملاً تفاسیر دیگر از اسلام، اعمال اسلامی و نیز اعمال سایر ادیان را غیر مجاز می‌دانند."

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی دینی یک نهاد مستقل و دو حزبی در قوۀ مقننۀ امریکا است که از سوی کانگرس ایالات متحده برای نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش آزادی دینی در جهان تاسیس شده است.

این کمیته به رییس جمهور، وزیر امور خارجه و کانگرس ایالات متحده گزارش می‌دهد که هدف آن جلوگیری از آزار و اذیت دینی و مذهبی و ترویج آزادی مذهب و عقیده است.