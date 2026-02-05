هشدار ایالات متحده از تمرکز زنجیرۀ تدارکاتی مواد معدنی حیاتی در یک کشور

ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه (۴ فبروری)، در کنار امضای یازده توافقنامۀ جدید دوجانبۀ مواد معدنی حیاتی، در قبال خطرات ناشی از تمرکز زنجیره‌های تدارکاتی در یک کشور هشدار داد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده اذعان داشت که این وزارت روی یک چارچوب یا یادداشت‌های تفاهمی با کشورهای به شمول ارجنتاین، اکوادور، گینا، مراکش، پاراگوای، پیرو، فیلیپین، امارات متحدۀ عربی، ازبیکستان و جزایر کووکف دست یافته است.

این توافقات به تعقیب ده توافق مشابه که ایالات متحده در پنج ماه گذشته به آن دست یافته و تکمیل مذاکرات در مورد چنین توافقاتی با ۱۷ کشور دیگر، انجام شده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده در بیانیۀ اذعان داشته است که "این چارچوب‌ها زمینه را برای همکاری کشورها در چالش‌های قیمت‌گذاری، تحریک توسعه، ایجاد بازارهای عادلانه، پر کردن شکاف‌ها در زنجیره‌های تدارکاتی متقدم و گسترش دسترسی به تامین مالی فراهم می‌کنند."

ایالات متحده روز چهارشنبه (۴ فبروری)، میزبان یک نشست بزرگ در مورد مواد معدنی حیاتی بود که نمایندگان ۵۴ کشور و کمیسیون اروپا، از جمله ۴۳ وزیر خارجه و سایر وزرا در آن حضور داشتند.

ایالات متحده، زنجیره‌های تدارکاتی مواد معدنی حیاتی را برای امنیت ملی، قدرت تکنالوژی و اقتصادی، حیاتی می‌داند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز چهارشنبه گفت که زنجیره تدارکاتی فعلی "به شدت در دست یک کشور متمرکز است" و خاطرنشان کرد که این یک "آزمون جهانی بوده که نیاز به پاسخ جهانی دارد".

مقامات امریکایی پیش از این گفته بودند که چین بر زنجیره تدارکاتی مواد معدنی حیاتی "سلطه" دارد و از شرکا خواسته بودند که زنجیره‌های تدارکاتی خود را تنوع‌بخشیده و وابستگی به چین را کاهش دهند.

در نشست روز چهارشنبه، مارکو روبیو از ایجاد انجمن تعامل جیواستراتیژیک منابع خبر داد که به گفته وزارت خارجه امریکا، به چالش‌های جاری در بازار جهانی مواد معدنی حیاتی رسیدگی خواهد کرد.

در همین حال، مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه قانون تسلط بر مواد معدنی حیاتی را تصویب کرد که به وزارت داخلۀ ایالات متحده دستور می‌دهد تا به آسیب‌پذیری‌های زنجیره تدارکات مواد معدنی رسیدگی کند.

جان مولنار، رییس کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور چین، در بیانیه‌ای گفت که این قانون به "سلطه" چین بر تامین مواد معدنی حیاتی پایان می‌دهد و به ایجاد زنجیره‌های تدارکاتی مصوون‌تر کمک می‌کند.