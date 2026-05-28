منابع امریکایی به صدای امریکا گفتند که واشنگتن با تهران روی یک توافق اولیه برای تحکیم آتشبس که از انفاذ آن پنجاه روز میگذرد دست یافته اند.
آتشبس کنونی میان ایالات متحده و ایران در اوایل ماه اپریل پس از آن نافذ شد که ایالات متحده و اسراییل به تاریخ ۲۸ فبروری، عملیات مشترک را علیه رژیم ایران آغاز کردند.
این منابع گزارش روز پنجشنبه شبکۀ خبری امریکایی اکسیوس را درباره توافق اولیه امریکا و ایران تایید کردند. اکسیوس گزارش داده است که این توافق در انتظار تایید نهایی دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده میباشد.
تا زمان نشر این گزارش، در بارۀ پیشرفت روی این توافق اولیه، به گونۀ فوری از جانب رییس جمهور ترمپ و یا مقامات ارشد ایران، ابراز نظر نشده است.
از زمانی که رییس جمهور ترمپ در ۸ ماه اپریل، آتشبس را در حملۀ مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم تروریستی ایران اعلام کرد، ایالات متحده در تلاش بوده است تا با بقایای رژیم برای پایان دادن به تلاش آنان برای دستیابی به سلاحهای هستهای و سایر فعالیتهای مخرب، مذاکره کند.
پیش از این، اردوی ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای امریکایی و متحد کویتی آن، شامگاه چهارشنبه (۲۷ ماه می)، مجموعهای از حملات میزایل و طیارههای بیسرنشین ایران را رهگیری و منهدم کردند و این حملات را "نقض آشکار" آتشبس خواندند.
از زمان اجرای آتشبس ۸ اپریل، اردوی ایالات متحده سه دور حمله به خاک و نیروهای ایران به منظور دفاع در برابر اقدامات نظامی تهدیدآمیز تهران انجام داده است.
نیروهای نظامی ایالات متحده نخست در (۷ ماه می)، مواضع و تجهیزات نظامی ایران را در اطراف تنگۀ هرمز هدف قرار داد.
دومین حملۀ نیروهای نظامی امریکا به تاریخ ۲۶ ماه می صورت گرفت که در آن ساحات پرتاب میزایل و قایقهای وابسته به ایران که مصروف ماینگذاری در آبهای جنوب ایران بودند، آماج قرار گرفتند.
