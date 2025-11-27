ادارۀ مهاجرت و شهروندی ایالات متحده طی مراحل درخواست‌های مهاجرت شهروندان افغانستان را پس از آن متوقف کرد که دو منسوب گارد ملی ایالات متحده روز چهارشنبه در یک گلوله‌باری در شهر واشنگتن ‌دی‌سی به شدت زخمی شدند.

یک شهروند افغان به نام رحمان‌الله لکنوال، به ظن ارتکاب این گلوله‌باری بازداشت شده است.

ادارۀ مهاجرت و شهروندی ایالات متحده در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "از همین لحظه، طی مراحل تمام درخواست‌های مهاجرت مربوط به شهروندان افغانستان تا زمان بررسی بیشتر پروتوکول‌های امنیتی و بررسی سوابق [افراد]، به گونۀ نامحدود متوقف می‌شود. حفاظت و مصوونیت سرزمین ما و مردم ایالات متحده، یگانه مورد تمرکز و ماموریت ما باقی می‌ماند."

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با نشر بیانیه‌ای در مورد مظنون نگاشته است: "حکومت بایدن به عنوان بخشی از برنامۀ عملیات استقبال از متحدان، به تاریخ هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ به این تروریست اجازۀ ورود به کشور [امریکا] را داد."

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که این برنامه "به هزاران شهروند بررسی ناشدۀ افغانستان، به شمول تروریستان، اجازه داد تا وارد کشور ما شوند."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، شام چهارشنبه در خطابه‌ای در پیوند به این گلوله‌باری گفت: "ما اکنون باید وضعیت اقامت همه خارجی‌هایی را دوباره بررسی کنیم که در دوران بایدن از افغانستان وارد کشور ما شده اند و ما باید همۀ تدابیر لازم را اتخاذ کنیم تا متضمن اخراج هر بیگانه از هر کشوری باشد که به اینجا تعلق نداشته و سودی برای کشور مان اضافه نمی‌کنند."

در چارچوب برنامۀ "عملیات استقبال از متحدان" که همزمان با خروج "پرهرج و مرج" نظامیان امریکایی از افغانستان روی دست گرفته شد، ده‌ها هزار شهروند افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند.

در آن زمان، حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، گفت که این برنامه به هدف کمک به "افغان‌های آسیب‌پذیر، به شمول کسانی است که برای دو دهه در کنار ایالات متحده در افغانستان کار کرده اند تا آنان به گونۀ مصوون در ایالات متحده مسکن گزین شوند."

حکومت بایدن گفته است که بیش از ۴۰ درصد افغان‌هایی که در جریان عملیات تخلیۀ نظامی وارد ایالات متحده شدند، واجد شرایط دریافت ویزۀ ویژۀ مهاجرت (اس‌آی وی) بودند. برنامۀ اس‌آی‌وی به افغان‌هایی که در جریان دو دهه حضور ایالات متحده در افغانستان با نظامیان و حکومت امریکا کار کرده اند، زمینۀ اقامت دایم و تدریجاً کسب شهروندی ایالات متحده را مهیا می‌کند.