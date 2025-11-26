یک مرد مسلح روز چهارشنبه (۲۶نومبر) قبل از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی، دو تن از منسوبین گارد ملی را در مرکز شهر واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده امریکا، هدف گلوله قرار داد و مجروح کرد.

پس از استقرار گارد ملی در واشنگتن، این نخستین بار است که چنین واقعه در این شهر رخ می‌دهد. رییس جمهور دونالد ترمپ به هدف مبارزه با جرایم در واشنگتن، در ماه آگست امسال دستور استقرار گاردملی را صادر کرده بود.

دونالد ترمپ در شبکه اجتماعی تروت سوشیل نوشته است، "حیوانی" که پس از ظهر چهارشنبه، چند جاده دورتر از قصرسفید، به دو عضو گاردملی شلیک کرد، "بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت".

به گفتهٔ ترمپ، هر دو نظامی در این گلوله‌باری به شدت زخمی شده و به شفاخانه‌های جداگانه‌ منتقل شده ‌اند.

رییس جمهور ایالات متحده افزود: "خداوند گارد ملی ما و تمام نیروهای نظامی و مجریان قانون ما را نگهدارد. آنان واقعاً انسان‌های بزرگی هستند. من، به عنوان رییس ‌جمهور ایالات متحده، و همه کسانی که با دفتر ریاست ‌جمهوری مرتبط اند، با شما استیم!".

پتریک موریسی، والی ویرجینیای غربی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این دو منسوب مجروح شده گاردملی، باشندگان آن ایالت اند و او "گزارش‌های متناقض" را در باره وضعیت صحی آنان دریافت کرده است.

موریسی نوشت: "دعاهای ما با این سربازان دلیر، خانواده‌های شان و همه نیروهای گارد (ملی) است."

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در صحبت با خبرنگاران گفت که مهاجم با هدف قرار دادن پرسونل گارد ملی "عمل بزدلانه و شوم" را مرتکب شده است.

هگسیت افزود که رییس جمهور ترمپ از او خواست تا ۵۰۰ نیروی گارد ملی را به نیروهایی که از قبل در واشنگتن مستقر شده بودند، اضافه کند.

هگسیت گفت: "این تنها اراده ما را برای اطمینان از این که واشنگتن دی‌سی را امن و زیبا کنیم، مستحکم‌تر می‌کند. کاهش در میزان جرم و جنایت بی‌سابقه است، افزایش امنیت نیز بی‌سابقه است. اما اگر مجرمان بخواهند چنین کارها را انجام دهند – خشونت علیه بهترین‌های امریکا – ما هرگز عقب ‌نشینی نخواهیم کرد."

پام باندی، لوی سارنوال ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که ماموران فدرال برای کمک با پولیس، در محل حادثه حضور یافته اند.