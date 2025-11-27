ترمپ: مهاجمی که بر منسوبین گارد ملی شلیک کرد، از افغانستان آمده است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید فردی که بر منسوبین گارد ملی در شهر واشنگتن دی‌سی حمله کرد، از افغانستان به ایالات متحده آمده بود.

در گلوله باری روز چهارشنبه (۲۶نومبر) در پایتخت ایالات متحده، دو منسوب گارد ملی شدیداً مجروح شدند. دونالد ترمپ این حمله را محکوم کرده و آن را یک "عمل تروریستی" خوانده است.

ترمپ ناوقت چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از ایالت فلوریدا، گفت که دو عضو گارد ملی "در فاصله‌ای بسیار نزدیک و در یک کمین وحشیانه، تنها چند قدم دورتر از قصر سفید" هدف قرار گرفتند.

دونالد ترمپ افزود: "به‌ عنوان رییس‌جمهور ایالات متحده مصمم استم اطمینان دهم حیوانی که این جنایت را مرتکب شده، بهای سنگین آن را بپردازد."

به گفته ترمپ، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اطمینان دارد که مظنون بازداشت شده یک شهروند خارجی است که در سمپتبر سال ۲۰۲۱ از سوی حکومت جو بایدن از افغانستان به ایالات متحده انتقال داده شده بود.

او گفت که این فرد یکی از مسافران بود که در "پروازهای بدنام" انتقال افرادی که حکومت بایدن آنان را "همکاران افغان نیروهای امریکایی" توصیف می‌کرد، وارد ایالات متحده شده بود؛ پروازهای که در جریان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و فروپاشی سریع حکومت آن کشور در برابر طالبان انجام شد.

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که مظنون یک "شهروند افغانستان" است و از جمع آن تعدادی "افغان‌های وارد شده بدون بررسی لازم" بوده که به تاریخ هشتم سپتمبر سال ۲۰۲۱ در چارچوب عملیات (تخلیه) موسوم به "خوش‌آمدگویی به متحدان" وارد ایالات متحده شده بودند.

ترمپ افزود که اقامت فرد مظنون براساس قانونی که از سوی بایدن امضا شده بود، تمدید شده است.

رییس جمهور ایالات متحده گفت: "اکنون باید حالت اقامت هر خارجی را که در دوره بایدن از افغانستان وارد کشور شده‌ اند از سر بررسی کنیم و باید تمامی اقدام‌های لازم را برای اخراج هر فرد خارجی از هر کشوری که نباید اینجا باشد یا سودی برای کشور ندارد، انجام دهیم."

دونالد ترمپ به هدف مبارزه با جرایم در واشنگتن، در ماه آگست امسال دستور استقرار گاردملی را صادر کرده بود. او در سخنرنی چهارشنبه شب اعلام کرد به وزارت جنگ دستور داده تا ۵۰۰ نیروی دیگر را به حدود ۲۲۰۰ نیروی گارد ملی که هم ‌اکنون در واشنگتن دی‌سی مستقر اند، اضافه کند.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در صحبت با خبرنگاران گفت که مهاجم با هدف قرار دادن پرسونل گارد ملی "عمل بزدلانه و شوم" را مرتکب شده است.

هگسیت گفت: "این تنها اراده ما را برای اطمینان از این که واشنگتن دی‌سی را امن و زیبا کنیم، مستحکم‌تر می‌کند. کاهش در میزان جرم و جنایت بی‌سابقه است، افزایش امنیت نیز بی‌سابقه است. اما اگر مجرمان بخواهند چنین کارها را انجام دهند – خشونت علیه بهترین‌های امریکا – ما هرگز عقب ‌نشینی نخواهیم کرد."

پام باندی، لوی سارنوال ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که ماموران فدرال برای کمک با پولیس، در محل حادثه حضور یافته اند.