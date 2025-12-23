کشته شدن یک 'تروریست مخدرات' در حملۀ امریکا بر یک قایق مظنون

اردوی ایالات متحدۀ امریکا، با حملۀ دیگر، یک قایق را که مظنون قاچاق مواد مخدر بود در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داد. در این حمله حد اقل یک تروریست مواد مخدر کشته شده است.

فرماندهی نیروهای ایالات متحده در جنوب با نشر یک اعلامیه در شبکۀ ایکس اعلان کرد که نظامیان امریکایی تحت فرمان پیت هیگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز دو شنبه "در آب‌های بین‌المللی یک حملۀ حرکی مرگبار را بالای یک کشتی کم‌ارتفاع که از سوی سازمان های تروریستی تحریم شده استفاده می‌شد، انجام داد."

در این اعلامیه آمده است: "اطلاعات تایید کرد که این کشتی کم‌ارتفاع در مسیرهای شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام در حال عبور بوده و در عملیات قاچاق مواد مخدر دخیل بوده است. کشته شدن یک تروریست مواد مخدر در جریان این عملیات تایید شده است."

بر اساس گزارش وزارت جنگ ایالات متحده، نظامیان امریکایی از ماه سپتمبر به این‌ طرف، بیش از بیست حملۀ مشابه را انجام داده‌اند که در نتیجۀ آن بیش از ۱۰۰ ترویست مظنون قاچاق مواد مخدر کشته شده است. به گفتۀ مقامات امریکایی، کشتی های آماج قرار گرفته، مواد مخدر را به سمت ایالات متحدۀ امریکا، انتقال می‌دادند.

این حملات، و همچنان گستردگی حضور نظامی ایالات متحده در جزایر کارایب با هدف قرار دادن تروریست‌های مواد مخدر، در حالی صورت می‌گیرد که ادارۀ رییس جمهور ترمپ فشار بر نیکولاس مادورو، رهبر ونزویلا را افزایش می‌دهد. ایالات متحده می‌گوید رژیم ونزویلا نامشروع است و مادورو رییس یک سازمان تروریستی قاچاق مواد مخدر است.

رییس جمهور ترمپ، روز دوشنبه در هشدار تازه اش به مادورو گفت: "اگر او بخواهد کاری انجام دهد، اگر او قلدری کند، آخرین باری خواهد بود که می‌تواند رفتار سرکش داشته باشد".

ترمپ در حالی این اظهارات را مطرح کرد که گارد ساحلی ایالات متحده یک نفتکش تحریم شدۀ دیگر را در نزدیکی ونزویلا تعقیب می‌کند.

رییس جمهور ترمپ که هفته گذشته دستور "محاصره کامل و تمام‌عیار" همه نفتکش‌های تحت تحریم را که وارد یا از ونزویلا خارج می‌شوند صادر کرد، گفت: "این نفتکش در حال حرکت است و ما در نهایت آن را خواهیم یافت."

ایالات متحده در جریان ماه دسمبر، حد اقل دو نفتکش دیگر را در نزدیکی ونزویلا توقیف کرد.