بسینت: هیات امریکایی برای گفتگوهای تجارتی به چین سفر کرد

اسکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحده گفته است که مسوولان وزارت مالیۀ امریکا هفتۀ گذشته به چین سفر کردند تا "کانال‌های ارتباطی" را تقویت کرده و گفتگوها میان دو کشور را به پیش ببرند.

وزیر مالیۀ ایالات متحده روز دوشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که در جریان این سفر، هیات امریکایی در مورد آمادگی برای نشست بعدی به سطح بلند، پیرامون تجارت ایالات متحده و چین بحث کردند.

اسکات بسینت گفته است که این دیدار میان او و هی لیفنگ، معاون صدر اعظم چین برگزار خواهد شد، اما در مورد زمان آن جزییاتی ارایه نکرده است.

بسینت گفت: "مشتاقانه منتظر ادامۀ تعامل سازنده بین دو طرف استیم و می‌خواهیم در هفته‌های آینده، همزمان با نزدیک شدن به دیدار رو در رو، تحرک مثبت رو به جلو خود را حفظ کنیم."

بسینت روز یکشنبه گفت که چین به تعهدات خود در توافق تجارتی که با رییس جمهور دونالد ترمپ مذاکره کرده بود، تا کنون عمل کرده است.

بسینت به شبکۀ خبری فاکس گفت که چین به عنوان بخشی از توافق با ایالات متحده، خریداری سویابین را از امریکا تکمیل کرده است. چین توافق کرده بود که در دو ماه اخیر ۲۰۲۵ حدود ۱۲ میلیون تن و در سال‌های ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز هرسال ۲۵ میلیون تن سویابین از امریکا خریداری کند.

رییس جمهور ترمپ چهارشنبه گذشته با شی جینپینگ، رییس جمهور چین، در یک تماس تلیفونی در مورد مسایل متعدد میان دو کشور بحث کرد. بسینت نیز در جریان این تماس تلیفونی حضور داشت.

دونالد ترمپ گفته است که در ماه اپریل برای دیدار با رییس جمهور شی به چین سفر می‌کند و در بدل، رهبر چین، در اواخر سال به ایالات متحده می‌آید.

قصر سفید در ماه نومبر از توافق جامع تجارتی و گسترش روابط میان ایالات متحده و چین خبر داد. چین در کنار سایر توافقات، متعهد شده است که محصولات بیشتر امریکایی را خریداری کند.