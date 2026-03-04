کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی دین در گزارش جدید خود، وضعیت افغانستان را از رهگذر آزادی دینی در سال ۲۰۲۵ "بی‌نهایت خراب" توصیف کرده است.

در این گزارش آمده است که مقام‌های طالبان عملاً به تحمیل تفسیر واحد شان از اسلام ادامه داده اند که این وضعیت تمام افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران و اقلیت‌های دینی و مذهبی را در افغانستان زیر تاثیر قرار داده است.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی دین، مواردی از اعمال محدودیت‌ طالبان بر اقلیت شیعۀ افغانستان را برشمرده است، از جمله وضع ممنوعیت بر مناسک تجلیل از محرم و عاشورا.

در این گزارش آمده است که مقام‌های طالبان در ولایت بدخشان، اقلیت اسماعیلیه را مجبور کردند که به مذهب حنفی بگرایند و نیز ازدواج پیروان مذهب اسماعیلیه را با سنی‌ها منع قرار داده اند.

گزارش سرکوب کسانی را برجسته کرده است که از رویکردهای سختگیرانۀ این گروه انتقاد می‌کنند و به گونۀ خاص به شیر محمد عباس استانکزی، معاون پیشین وزارت خارجۀ طالبان اشاره کرده و گفته است که استانکزی پس از انتقاد از محدودیت طالبان بر آموزش دختران، زیر فشار دستور رهبر طالبان که حکم دستگیری و ممنوع الخروج شدن وی را صادر کرده بود، مجبور به فرار از افغانستان شد.

گزارش حاکی است که طالبان برای اجرای تفسیر خود از شریعت "مجازات بدنی، نظارت و بازداشت‌های خودسرانه" را اعمال کرده اند. واداشتن مردم به ادای نماز و حاضری دهی منظم در مسجد، مجازات کسانی که به شکل "غیراسلامی" مو و سر و صورت شان را آرایش می‌کنند، از موارد دیگری است که در این گزارش برجسته شده است.

در گزارش همچنان آمده است که طالبان در سال ۲۰۲۵ چندین نفر را به اتهام اهانت به مقدسات اسلام بازداشت کرده اند که از این جمله یک نفر آنان در جولای سال گذشته از سوی محکمۀ طالبان به مرگ محکوم شد.

محرومیت زنان و دختران افغان از آموزش و وضع محدودیت بر کار زنان از سوی طالبان، از دیگر مواردی است که در این گزارش ذکر شده است.

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع و آنان را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم و اکثر حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مدنی محروم کرده اند. این گروه در پاسخ به انتقادهای بین‌المللی، رویکرد سختگیرانۀ خود را علیه زنان مبتنی بر "شریعت اسلام" و "فرهنگ مردم افغانستان" خوانده است.

این گزارش همچنان به سختگیری‌های طالبان بر آزادی بیان، از جمله انسداد رسانه‌ها، قطع انترنت اشاره کرده است که بر استناد این گزارش با واکنش شدید بین‌المللی روبرو شده و سازمان ملل متحد آن را محکوم کرده است.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی دین یک نهاد مستقل و دو حزبی در قوۀ مقننۀ امریکا است که از سوی کانگرس ایالات متحده برای نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش آزادی دینی در جهان تاسیس شده است.

این کمیته به رییس جمهور، وزیر امور خارجه و کانگرس ایالات متحده گزارش می‌دهد که هدف آن جلوگیری از آزار و اذیت دینی و مذهبی و ترویج آزادی مذهب و عقیده است.