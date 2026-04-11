قصرسفید گفته است که مقامات ایالات متحده، پاکستان و ایران روز شنبه (۱۱ اپریل) "نشست سه جانبۀ رو در رو" را برگزار می‌کنند.

یک مقام ارشد قصرسفید با تایید این خبر گفته است که در این نشست، جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح و جرد کوشنر، مشاور رییس جمهور ترمپ، حضور خواهند داشت.

تاهنوز قصر سفید جزییات بیشتری در مورد این نشست ارایه نکرده است.

براساس گزارش‌ها از جانب ایران هیات به رهبری محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران برای مذاکره با هیات امریکایی ر اسلام آباد بسر میبرد.

