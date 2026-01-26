مایک والتز، سفیر ایالات متحدهٔ امریکا در سازمان ملل متحد، می‌ گوید که کشتی‌های جنگی را که رییس جمهور دونالد ترمپ به سمت ایران می ‌فرستد، قرار است به سرقوماندان اعلای قوای مسلح امریکا کمک کند تا در مورد چگونگی واکنش به سرکوب بی‌رحمانهٔ اعتراضات ضد حکومتی توسط رژیم ایران "تصمیم درست" بگیرد.

والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی امریکایی فاکس نیوز گفت که اردوی امریکا "در حال قرار دادن امکانات نظامی در منطقه است تا ترمپ بتواند تصمیم کاملاً درست را بگیرد."

والتز گفت که دستور ترمپ برای اعزام کشتی به سمت ایران بخشی از "گام‌های سنجیده شده" است تا اطمینان حاصل شود که پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه و اسراییل در برابر هرنوع واکنش" از سوی رژیم ایران محافظت شده باشد.

رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که کشتی طیاره بردار هسته ‌ای ابراهام لینکلن و گروه ضربتی آن روز دوشنبه پس از حرکت به سمت غرب از بحیره چین جنوبی، جایی که قبلاً در آن مستقر بود، در آب ‌های شرق میانه بودند. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده بلافاصله به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد موقعیت فعلی این کشتی‌های جنگی پاسخی نداد.

ترمپ پنجشنبه گذشته در طیاره ایر فورس ون به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در حال "نظارت" بر اوضاع ایران است و افزود که انبوهی از کشتی‌های جنگی به سمت ایران در حرکت است.

این نخستین بار است که ترمپ در پاسخ به سرکوب اعتراضات توسط رژیم ایران، علناً در مورد انتقال امکانات نظامی به شرق میانه صحبت می‌کرد.

گروه نظارت بر انترنت مستقر در لندن، نت‌بلاکس، روز دوشنبه در پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس اعلام کرد که قطع سراسری انترنت توسط رژیم ایران با هدف سرکوب مخالفان، به هژدهمین روز خود رسیده است. این گروه گفت که این قطع انترنت "دامنه سرکوب مرگبار غیرنظامیان را مبهم می ‌کند."

والتز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که رژیم ایران مرتکب "قتل عام دولتی" شده است.

او گفت که سازمان ملل متحد تعداد کشته ‌شدگان این سرکوب را تا ۱۸۰۰۰ نفر تخمین زده است، هرچند افزود: "به نظر می ‌رسد که اوضاع بسیار بسیار بدتر باشد."