ترمپ: ما ایران را از نزدیک زیر نظر داریم و یک نیروی بحری بزرگ سوی ایران در حرکت است

دونالد ترمپ، رييس جمهور ايالات متحده امريكا روز پنج‌شنبه (۲۲ جنوری)، در طیارۀ ویژۀ ریاست جمهوری و حین بازگشت به ایالات متحده، به خبرنگاران گفت: "ما ایران را زیر نظر داریم."

رییس جمهور ترمپ افزود: "تمام كشتى ها به آن سمت[ایران] می‌رود محض احتیاط. گروهی از کشتی های نظامی در آن سمت در حرکت اند. و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد..."

دونالد ترمپ حین برگشت از مجمع جهانی اقتصاد در طیاره به خبرنگاران گفت: "یک نیروی عظیم به سمت ایران در حرکت است. ترجیح می‌دهم اتفاقی نیفتد. اما از نزدیک آنان را زیر نظر داریم."

ایران هفته‌ هاست که درگیر اعتراضات ناشی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم است. اعتراضات که با خشونت "رحمانۀ" مقامات امنیتی ایران به همراه بود.

رییس جمهور ترمپ گفت: " من ۸۳۸ اعدام از طریق دار زدن در روز پنج‌شنبه را متوقف کردم. همه جان می‌باختند. همه به دار آویخته می‌شدند، مثل هزاران سال پیش."

رییس جمهور ایالات متحده افزود: " این یک تمدن باستانی است. در ضمن افراد بسیار باهوشی استند. ۸۳۸ نفر، افراد عمدتا جوان قرار بود به دار آویخته شوند. و من گفتم اگر آن‌ها را دار بزنید از هر ضربه‌ای که تاکنون خورده‌اید ضربه‌ای شدیدتر خواهید خورد به طوری که کاری که با تاسیسات هسته‌ای در ایران کردیم شبیه به "ممپلى" به نظر برسد."

دونالد ترمپ گفت: " یک ساعت پیش از آنکه این اتفاق وحشتناک رخ دهد آن را لغو کردند. آنان گفتند که لغو کردند نگفتند که به تاخیر می‌اندازند. خوب این نشانه خوبی بود. اما یک کشتی عظیم داریم که به آن سمت می‌رود. شاید لازم نباشد از آن استفاده کنیم. خواهیم دید."

این درحالیست که رییس ‌جمهور امریکا، روز پنجشنبه در داووس سویس، در مراسمی هنگام افتتاح تشکیل"بورد صلح" گفت که حکومت وی با رهبران رژیم اسلامگرا ایران مذاکره خواهد کرد و از آنها خواست فعالیت‌های هسته ‌ای را ، که می ‌تواند به سلاح تبدیل گردد، متوقف کنند.

آقای ترمپ در حالی که درباره صلح در شرق میانه صحبت می‌ کرد، گفت: "ایران می‌ خواهد مذاکره کند و ما مذاکره خواهیم کرد." او جدول زمانی برای شروع چنین مذاکراتی ارایه نداد.