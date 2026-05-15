دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می گوید که با تعلیق واقعی برنامۀ هسته‌ای ایران برای ۲۰ سال موافق است.

رییس جمهور ترمپ، حین برگشت به واشنگتن تاکید کرد که باید یک تعهد "واقعی" از سوی تهران وجود داشته باشد.

دونالد ترمپ افزود: "بیست سال کافی است، اما سطح تضمینی که از طرف آنان وجود دارد ... باید بیست سال واقعی باشد نه بیست سال جعلی."

رییس جمهور ترمپ در طیارۀ ویژۀ ریاست جمهوری به خبرنگاران در بارۀ پیشنهاد ایران گفت که پیشنهاد را نپسندیده است. او با رد گزارش ها مبنی بر توانایی میزایلی ایران گفت که پرتاب‌کننده‌های میزایل ایران تا حد زیادی نابود شده اند.

رییس جمهور امریکا گزارش های را رد کرد که ادعا می کنند ایران ظرفیت میزایلی خود را حفظ کرده و افزود که ۸۰ درصد توانایی میزایلی ایران از بین رفته است.

دونالد ترمپ گفت: ؛ تولید میزایل ایران ۸۰ تا ۸۵ درصد از بین رفته" و تاکید کرد که اگر وارد عمل شوند، به زودی می توانند باقی‌ماندۀ آن میزایل‌ها را نیز از بین ببرند.

طبق اعلامیۀ قصرسفید ایران نباید اجازه داشته باشد برای عبور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز وجه دریافت کند.

دونالد ترمپ در آخرین روز سفرش به چین در ضیافتی به میزبانی شی جین‌پنگ رییس جمهور چین گفت که با همتای چینی‌اش در مورد دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای و باز بودن تنگۀ هرمز نظر مشابهی دارند.

دونالد ترمپ گفت: "ما در مورد ایران صحبت کردیم. ما در مورد (چگونگی) پایان دادن به آن، احساس بسیار مشابهی داریم. ما نمی‌خواهیم آنان سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما می‌خواهیم تنگه‌ها باز باشند. ما اکنون آن را می‌بندیم. آنان آن را بستند، سپس ما آن را روی آنان بستیم، اما ما می‌خواهیم تنگه‌ها باز باشند."

رییس جمهور امریکا تاکید کرد که ایران نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.

دونالد ترمپ این را هم گفت که طی چند روز آینده درباره لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های نفتی چینی که نفت ایران را می‌خرند تصمیم خواهد گرفت.

هرچند رییس جمهور شی به شرح جزییات گفتگوهایش با رییس جمهور ترمپ در مورد ایران نپرداخت، وزارت خارجۀ چین با نشر بیانیۀ صریح نسبت به جنگ ایران ابراز سرخوردگی کرده است.

در اعلامیه آمده است: "این جنگ، که هرگز نباید رخ می‌داد، هیچ دلیلی برای ادامه ندارد."

ایالات متحده ماه گذشته حملات خود را بر ایران متوقف کرد، اما در عوض بنادر ایران را در محاصره قرار داد.

تهران اعلام کرد تا زمانی که ایالات متحده به محاصره خود پایان ندهد، تنگه را باز نخواهد کرد.

ترمپ تهدید کرده است که اگر ایران با توافقی موافقت نکند، دوباره به آن حمله خواهد کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده که در این سفر رییس جمهور ترمپ را همراهی می‌کرد در مورد موضوع ایران در ملاقات روز پنجشنبۀ سران امریکا و چین گفت که واشنگتن در بارۀ ایران از چین درخواست کمک نکرده است.

درحالیکه مذاکرات روی در مورد پایان جنگ امریکا – ایران متوقف است، وزیر خارجه ایران اعلام کرد که حکومت ایران از هرگونه تلاش دیپلماتیک چین برای کاهش تنش در درگیری با ایالات متحده استقبال خواهد کرد.

بااینحال عراقچی، روز جمعه (۱۵ می) گفت که تهران "هیچ اعتمادی" به ایالات متحده ندارد و تنها در صورتی که واشنگتن جدی باشد، علاقه‌مند به مذاکره با ایالات متحده است.

با اینحال جیمسون گریر، نمایندۀ تجارتی ایالات متحده، روز پنجشنبه در یک مصاحبه با بلومبرگ گفته است که واشنگتن اطمینان دارد که بیجینگ برای محدود کردن حمایت‌های مادی از ایران / اقدام خواهد کرد. / او گفت که برای چین /این مطلب حایز اهمیت است که تنگۀ هرمز باز باشد و در مذاکرات دو رییس جمهور در بیجینگ هم / به گفتۀ وی / کاملا مشهود بود که چین با اخذ حق العبور مخالف بوده و نمی خواهد کنترول نظامی در تنگه وجود داشته باشد.

با پایان سفر رییس جمهور ترمپ به چین سیاستمداران و محققان در سراسر جهان توافق کرده‌اند که گفتگوی پایدار و سازنده بین واشنگتن و بیجینگ برای جامعه جهانی ضروری است.

از جانب دیگر افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، باعث کاهش ارزش سهام جهانی در روز جمعه و افزایش بازده اوراق قرضۀ وزارت مالیۀ امریکا شده است.

قصر سفید پس از دیدار سران امریکا و چین با نشر خبرنامه ای گفت که رییس جمهور چین به هدف کاهش وابستگی کشورش به تنگه هرمز، در مورد افزایش خریداری نفت از امریکا ابراز علاقمندی کرده است.