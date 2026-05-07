ترمپ: مذاکرات به خوبی جریان دارد؛ توافق با ایران 'بسیار محتمل' است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از روند مذاکرات با ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته است که "بسیار محتمل"است با ایران به توافق دست یابد.

دونالد ترمپ، روز چهارشنبه در قصر سفید حین دیدار با شماری از ورزشکاران گفت که "آنان [ایرانی‌ها] خواهان توافق اند."

رییس جمهور ترمپ بار دیگر تاکید کرده است که ایران "نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد". رییس جمهور ترمپ گفت: "آنان [ایرانی‌ها] در کنار سایر موارد، با این موضوع موافقت کرده اند."

رییس جمهور ترمپ گفت: "بسیار ساده است ... ما آنچه را که باید به دست آوریم، باید به دست آوریم. اگر این کار را نکنیم، باید یک قدم بزرگ جلوتر برویم – اما با این اوصاف، آنان می‌خواهند به توافق برسند. ما در ۴۴ ساعت گذشته مذاکرات بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به توافق برسیم."

پیش از آن، دونالد ترمپ با نشر پیامی در مورد توقف "کوتاه مدت" پروژۀ آزادی از "پیشرفت بزرگ" در پیوند به دستیابی به یک توافق "کامل و نهایی" با نمایندگان ایران خبر داد و افزود که هرچند پروژۀ آزادی در تنگۀ هرمز متوقف می‌شود، محاصرۀ بحری ایران ادامه خواهد داشت.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد که مقامات ایرانی هنوز در حال بررسی پیشنهاد ایالات متحده اند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران، گفت که تهران پس از ارزیابی پیشنهاد واشنگتن، پاسخ خود را از طریق پاکستان به ایالات متحده ارسال خواهد کرد.

این درحالی‌ است که رییس جمهور ترمپ صبح روز چهارشنبه (۶ می) به وقت واشنگتن با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل گفت که با فرض اینکه ایران موافقت کند آنچه را که توافق شده است بدهد، که شاید فرض بزرگی باشد، [عملیات] افسانه‌ای خشم حماسی به پایان خواهد رسید و محاصرۀ بسیار موثر اجازه می‌دهد که تنگه هرمز به روی همه، از جمله ایران باز باشد."

اما دونالد ترمپ بار دیگر هشدار داد که اگر ایران توافق نکند، "بمباران" با "سطح و شدت بسیار بالاتری نسبت به گذشته" آغاز می‌شود.

در همین حال، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحد (سنتکام) روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای امریکایی تاکنون به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز، به ۵۲ کشتی تجارتی دستور داده‌اند که مسیر خود را تغییر دهند یا به بندر بازگردند.

سنتکام ضمن ارایۀ این آمار، عکس‌هایی از کشتی طیاره بردار (یو‌اس‌اس جورج اچ. دبلیو بش) را منتشر کرد که یکی از تجهیزات نظامی امریکا برای محاصرۀ آبی علیه ایران است.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا روز چهارشنبه گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آغاز کرده اند که از سوی ایالات متحده، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، کویت و قطر به طور مشترک تهیه شده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در صورت تصویب، این پیش‌نویس می‌تواند راه را برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران هموار کند و در صورت عدم توقف حملات و تهدیدهای تهران علیه کشتی‌های تجارتی، به طور بالقوه اجازه استفاده از زور را بدهد.