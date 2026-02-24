قصر سفید: در صورت ضرورت ترمپ مایل به کاربرد نیروی مهلک نظامی امریکا علیه رژیم ایران است

قصر سفید گفته است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، همزمان با تلاش برای معامله‌ای که رژیم ایران را وادار به پیگیری برنامۀ هسته‌ای و دیگر فعالیت‌های مخرب آن کند، مایل است تا "در صورت ضرورت" نیروی مهلک را علیه رژیم به کار گیرد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز سه شنبه ۲۴ فبروری در صحبت با خبرنگاران گفت که "گزینۀ نخست" رییس جمهور ترمپ در تعامل با رژیم ایران، همواره دپلوماسی است.

لیویت افزود: "اما آنگونه که وی [ترمپ] نشان داده است، در صورت ضرورت، او مایل به کاربرد نیروی مهلک نظامی ایالات متحده است. در این خصوص، رییس جمهور همواره تصمیم گیرندۀ نهایی است."

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که جنرال دن کین، لوی‌ درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، ارزیابی کرده است که اگر مسیر جنگ با رژیم ایران در پیش گرفته شود، ایالات متحده به راحتی در این جنگ پیروز خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ نگاشت که جنرال کین "مانند همۀ مان، خوش ندارد که شاهد جنگ باشد، اما اگر تصمیمی مبنی بر اقدام نظامی علیه ایران گرفته شود، به نظر او، این اقدام چیزی است که به راحتی قابل پیروزی خواهد بود."

مقام‌های امریکایی روز دوشنبه به خبرنگاران گفتند ایالات متحده سرگرم کار روی دور سوم مذاکرات غیر مستقیم با رژیم ایران است که قرار است با میانجی‌گری عمان، روز پنجشنبه ۲۶ فبروری در ژنیو برگزار ‌شود.

به گفتۀ مقام‌های امریکایی از جانب ایالات متحده، استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ترمپ در امور ماموریت‌های صلح و جرد کوشنر، مشاور غیررسمی ترمپ در این مذاکرات شرکت می‌کنند. ویتکاف و کوشنر در دو دور قبلی مذاکرات غیرمستقیم با ایران در مسقط و ژنیو شرکت داشتند.

در همین حال، پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز دوشنبه در جریان سفر به کلورادو گفت که اگر ایران تصمیم بگیرد که با ایالات متحده تعامل نکند، پنتاگون گزینه‌های نظامی را به رییس جمهور ترمپ پیشکش خواهد کرد.

از داخل ایران، گزارش‌هایی که از سوی بخش فارسی صدای امریکا معتبر تلقی شده است، نشان می‌دهد که دانشجویان در دانشگاه‌های تهران، پایتخت ایران، روز سه شنبه، برای چهارمین روز پیهم تظاهرات ضد حکومتی را برگزار کردند. تظاهرات مشابه دانشجویان در شهرهای اصفهان و مشهد ایران نیز گزارش شده است.

تظاهرات جدید دانشجویان روز شنبه در دانشگاه‌های تهران آغاز شد، جاییکه دانشجویان شعارهای ضد حکومتی را سر داده و خواستار سرنگونی حاکمان مستبد اسلامگرای آن کشور شدند.