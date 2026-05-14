قصر سفید: دونالد ترمپ و شی جینپینگ بر ضرورت باز بودن تنگۀ هرمز توافق کردند

قصر سفید اعلام کرده است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و شی جینپینگ، رییس جمهور چین در دیدار در بیجینگ، بر ضرورت باز بودن تنگۀ هرمز و جریان آزاد انرژی از این آبراه استراتیژیک توافق کردند.
تنگۀ هرمز که ۲۰ درصد تولیدات نفت و کالاهای تجارتی جهان از آن عبور میکند عملاً از سوی نیروهای حکومت ایران مسدود شده است.
در بیانیۀ قصر سفید همچنین آمده است که ترمپ و شی همچنین دربارۀ ادامه پیشرفت در توقف ورود مواد کیمیایی پیشساز فنتانیل به ایالات متحده، و نیز افزایش خرید محصولات زراعتی امریکا توسط چین گفتگو کردند.
رییس جمهور ترمپ که روابط واشنگتن و چین را "بهتر از همیشه" خوانده است، در دیدار با همتای چینیاش گفت: "رییسجمهور شی، میخواهم بسیار از شما تشکر کنم. پیش از هر چیز، آن مراسم، افتخاری بود که کمتر کسی تاکنون مانندش را دیده است. و من بهویژه تحت تاثیر آن کودکان قرار گرفتم. ...نمیتوانست بهتر از این باشد."
برای پذیرایی از رییس جمهور ترمپ مراسم ویژه و با شکوه تشریفات در تالار بزرگ خلق چین برگزار شده بود که در دپلوماسی چین، دادن چنین پروتوکول و برگزاری این گونه مراسم تشریفات، قایل شدن اهمیت بسیار زیاد به مهمان است.
آقای ترمپ در گفتگوی رو در رو با رهبر چین گفت: "من و شما اکنون مدت طولانی است که یکدیگر را میشناسیم. در واقع، طولانیترین رابطه میان دو رییسجمهور کشورمان را داشتهایم و این، برای من، یک افتخار است. ما رابطۀ فوقالعاده داشتهایم، با هم کنار آمدهایم. وقتی دشواریهایی وجود داشت، آنها را حل میکردیم. من با شما تماس میگرفتم و شما با من تماس میگرفتید، هر زمان که مشکلی داشتیم. مردم نمیدانند، هر وقت مشکلی داشتیم، خیلی سریع آن را حل میکردیم. و ما آیندۀ فوقالعاده را در کنار هم خواهیم داشت."
رییس جمهور ترمپ گفتگوهایش را با شی جینپینگ "گفتگوی بزرگ" خواند که به گفتۀ وی بسیاری آن را "بزرگترین نشست تاریخ" ممکن بخوانند. او گفت: "بودن در کنار شما یک افتخار است، دوست شما بودن یک افتخار است، و رابطه میان چین و ایالات متحده امریکا بهتر از همیشه خواهد شد."
مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگسیت وزیر جنگ و اسکات بسینت وزیر مالیۀ ایالات متحده از اعضای هیات امریکایی اند که رییس جمهور ترمپ را در این سفر همراهی میکنند.
پیش از این دونالد ترمپ در سال ۲۰۱۷ و در جریان تصدی دور نخست ریاست جمهوری خود به بیجینگ سفر کرده بود که آن زمان نیز با استقبال گرم همتای چینی خود روبرو شده بود.
سفر رییس جمهور ترمپ به چین ابتدا برای اواخر ماه مارچ برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل جنگ ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران برای چندین هفته به تعویق افتاد.
