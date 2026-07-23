بانک جهانی: زلزلهٔ‌ ونزویلا ۱۹.۶ میلیارد دالر خسارت برجا گذاشته است

بانک جهانی، حدود یک ماه پس از وقوع دو زلزلهٔ ویرانگر در ونزویلا، خسارات مستقیم ناشی از این فاجعه را نزدیک به ۲۰ میلیارد دالر برآورد کرده و هشدار داده است که سرعت روند بازسازی، نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای اقتصادی و اجتماعی این کشور خواهد داشت.

این نهاد روز پنجشنبه، ۲۳ جولای، در گزارش "برآورد سریع جهانی خسارات" اعلام کرد که این ارزیابی برای کمک به دولت ونزویلا و شرکای انکشافی آن در برنامه‌ریزی بازسازی و تعیین اولویت‌های احیا، تهیه شده است.

بر اساس این گزارش، ۴۷ درصد خسارات به بخش مسکن، ۲۷ درصد به زیربناها و ۲۶ درصد به ساختمان‌های غیرمسکونی وارد شده است. ایالت لا گوایرا و ناحیهٔ پایتخت، بیشترین آسیب را دیده‌اند و نزدیک به نیمی از مجموع خسارات در این مناطق ثبت شده است.

همچنین ایالت لا گوایرا و ناحیهٔ پایتخت بیشترین آسیب را دیده‌اند و نزدیک به نیمی از کل خسارات در این مناطق به ثبت رسیده است.

بانک جهانی همچنین در این گزارش هشدار داده است که اگر هزینه بازسازی تنها از طریق انتقال منابع از سایر پروژه‌های سرمایه‌گذاری تامین شود، روند احیا ممکن است تا ده سال نیز تکمیل نشود و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور ادامه یابد.

اما به گفتهٔ این نهاد، افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی می‌تواند روند بازسازی را تسریع کرده و آثار اقتصادی و اجتماعی این فاجعه را کاهش دهد.

در گزارش به نقل از سوزانا کوردیرو گرا، معاون بانک جهانی در امور امریکای لاتین گفته شده: " زلزله‌های بیست‌وچهارم جون، زندگی مردم را مختل، زیربناهای حیاتی را تخریب و چالش‌های تازه‌ای برای روند بهبود ونزویلا ایجاد کرده است."

به گفتهٔ او، بازسازی موثر با دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد آغاز می‌شود و این ارزیابی، مبنایی عینی برای برنامه‌ریزی روند احیا در اختیار دولت و شرکای آن قرار می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که بانک جهانی متعهد است در تمام مراحل از این روند حمایت کند.

در همین حال، بانک جهانی اعلام کرد که با همکاری دولت ونزویلا، بانک توسعهٔ بین‌امریکایی و بانک انکشافی امریکای لاتین، در حال بررسی نیازهای فنی و مالی برای ارزیابی‌های تکمیلی، بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده است.

پیش از این، خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزویلا اعلام کرده بود که در پی این دو زلزله، پنج هزار و ۳۹۸ نفر جان باخته و ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی شده‌اند.

به گفتهٔ ادارهٔ زمین‌شناسی ایالات متحدهٔ امریکا، به تاریخ ۲۴ جون سال جاری، ابتدا زلزله‌ای به شدت ۷.۲ به مقیاس ریکتر در حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد، زلزلهٔ دیگری با شدت ۷.۵ ریکتر همین ساحه را لرزاند.

بر اساس معلومات ادارهٔ زمین‌شناسی ایالات متحده، پیش از این نیز در سال ۱۸۱۲ زلزلهٔ ویرانگری شهرهای کاراکاس و مریدا را در ونزویلا ویران کرد که منجر به کشته شدن کم و بیش ۳۰ هزار نفر شده بود.