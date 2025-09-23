دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در سخنرانی در هشتادمین مجمع سازمان ملل متحد بر ضرورت ختم فوری جنگ‌ها به شمول جنگ اوکراین و غزه تاکید کرد.

درحالیکه چندین کشور به شمول فرانسه و بریتانیا – متحدین نزدیک ایالات متحدۀ امریکا، فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند، ترمپ در این سخنرانی خود این اقدام را "پاداش به حماس" عنوان کرد.

ترمپ گفت: "اما به جای تسلیم شدن در برابر باج خواهی‌های حماس، کسانی که خواهان صلح هستند باید با یک پیام متحد شوند. گروگان‌ها را همین حالا آزاد کنید. همین حالا گروگان‌ها را آزاد کنید. به جای اینکه به حماس کمک مالی کنند و این همه کمک مالی کنند، چون آنها خیلی چیزها گرفته‌اند، خیلی چیزها گرفته‌اند، این مشکل می‌توانست مدت‌ها پیش حل شود. اما به جای تسلیم شدن در برابر باج‌خواهی‌های حماس، کسانی که خواهان صلح هستند باید با یک پیام متحد شوند. گروگان‌ها را همین حالا آزاد کنید. همین حالا گروگان‌ها را آزاد کنید."



رییس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که هرگز اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح اتمی دست یابد. او گفت: "امروز، بسیاری از فرماندهان نظامی پیشین ایران، در واقع می‌توانم بگویم تقریباً همه آنها، دیگر در میان ما نیستند. آنها مرده‌اند. و سه ماه پیش، در عملیات چکش نیمه‌شب، هفت بمب‌افکن بی‌۲ امریکایی، ۱۴ بمب ۳۰هزار پوندی را بر تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران انداختند و همه چیز را کاملاً نابود کردند."

ترمپ همچنین گفت: "با از بین رفتن ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران، من بلافاصله برای پایان دادن به جنگ ۱۲روزه، همانطور که نامیده می‌شود، بین اسراییل و ایران، میانجیگری کردم و هر دو طرف موافقت کردند که دیگر نجنگند."

دونالد ترمپ بر دشوار بودن ختم جنگ روسیه – اوکراین تاکید کرده افزود که بدون وقفه تلاش کرده تا کشتار در اوکراین را متوقف کند. او هشدار داد که اگر روسیه مایل به ختم این جنگ نباشد، ایالات متحده کاملاً آماده است تا تعرفه‌های سنگین را بر آن کشور وضع کند.

در دفاع از کارکرد های حکومتش در خصوص مهار کردن مهاجرت غیر قانونی به ایالات متحده، رییس جمهور ترمپ گفت: "شما حق دارید مرزهای خود را کنترول کنید، همانطور که ما هنوز هم این کار را می‌کنیم، و شما حق دارید تعداد مهاجرانی را که وارد کشورتان می‌شوند محدود کنید، و این با مالیات مردمی که این کشور را ساخته‌اند تامین می‌شود."

دونالد ترمپ گفت: "به ملت‌های سرافراز باید اجازه داده شود تا جوامع خود را حفظ کنند و از کشورهای خود در برابر تصرف توسط افرادی که قبلاً هرگز ندیده‌اند، افرادی که آداب و رسوم، مذاهب و همه چیزشان متفاوت است، محافظت کنند."

ترمپ با تاکید بر دست‌آورد های حکومتش گفت که یک سال قبل این کشوربا مشکلات عمیقی گرفتار بود اما امروز تنها پس از هشت ماه، و روی کار آمدن حکومت به رهبری وی، ایالات متحده به سریع‌ترین و قابل توجه‌ترین کشور جهان مبدل شده است.

ترمپ گفت: "هیچ کشور دیگری نمی‌تواند با ما رقابت کند. امریکا با قوی‌ترین اقتصاد، قوی‌ترین مرزها، قوی‌ترین اردو، بهترین مشارکت‌ها و قوی‌ترین روحیه ملی در جهان، سرافراز ایستاده است. این واقعاً آغاز عصر طلایی امریکا است. ما فجایع اقتصادی به جا مانده از دولت‌های قبلی، افزایش خطرناک قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته‌ای را که ایالات متحده هرگز مانند آن را ندیده بود، معکوس کرده‌ایم. تحت رهبری من، هزینه‌های انرژی کاهش یافته، قیمت نفت کاهش یافته، قیمت مواد غذایی کاهش یافته، نرخ قرضۀ مسکن کاهش یافته و تورم شکست خورده است."

رییس جمهور ترمپ در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از بحث گرمایش زمین گفت: "به نظر من، این بزرگترین فریب در تاریخ جهان است. تغییرات اقلیمی، هر اتفاقی که بیفتد، شما در آن گرفتار هستید. دیگر نه مسله گرمایش جهانی مطرح است و نه مسله خنک شدن. همه این پیش‌بینی‌ها، که توسط سازمان ملل متحد و دیگران انجام شده، اغلب برای اهداف شیطانی بوده، اشتباه بوده‌اند."