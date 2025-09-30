حملۀ انتحاری در بلوچستان ده کشته برجا گذاشت

مقامهای پاکستانی میگویند که در حملۀ انتحاری توسط یک موتر بمگذاری شده بر یک پستۀ امنیتی در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، کم از کم ده نفر کشته شدند.
در این رویداد که روز سه شنبه ۳۰ سپتمبر در جادۀ زرغون شهر کویته به وقوع پیوست، به گفتۀ مقامها، کم از کم۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان، گفت که شش مهاجمی که در این حمله دست داشتند توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
به گفته پولیس، شش شبه نظامی قبل از انفجار از موتر شان پیاده شده و بر نیروهای امنیتی گلوله باری کردند.
تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گمان میرود که کار جدایی طلبانی باشد که اغلب غیرنظامیان و نیروهای امنیتی را در بلوچستان هدف قرار میدهند.
بخت کاکر، وزیر صحت بلوچستان، گفت که شمار کشته شدگان ممکن افزایش یابد. او به خبرنگاران گفت که مهاجمان بر یک پستۀ امنیتی حمله کردند، اما بیشتر کشته شدگان و زخمیها غیرنظامی بودند.
آصف علی زرداری، رییس جمهور و شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، این انفجار را محکوم کرده و از نیروهای امنیتی به خاطر واکنش سریع شان به حمله و کشتن مهاجمان تقدیر کردند.
سرفراز بگتی، وزیر اعلای بلوچستان، نیز این حمله را محکوم کرد و گفت که نیروهای امنیتی به گلولهباری متقابل پرداخته و تمام مهاجمان دخیل در این حملۀ مرگبار را کشتند.
بگتی در بیانیهای گفت: "تروریستان نمیتوانند با اعمال بزدلانه ارادۀ مردم را تغییر دهند و فداکاریهای مردم و نیروهای امنیتی ما هدر نخواهد رفت."
سرفراز بگتی گفت که حکومت ایالتی بلوچستان متعهد است تا این ایالت را به مکان آرام و امن تبدیل کند.
این حمله چند هفته پس از آن رخ داد که یک بمبگذار انتحاری در بیرون یک ورزشگاه در نزدیکی شهر کویته، در حالی که هواداران یک حزب ملیگرا در حال ترک یک گردهمایی در این ورزشگاه بودند، حداقل ۱۳ نفر را کشت و ۳۰ نفر دیگر را زخمی کرد.
