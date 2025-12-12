هشدار رییس جمهور ترمپ از خطر آغاز جنگ سوم جهانی

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با توجه به شدت گرفتن جنگ تجاوزکارانۀ روسیه علیه اوکراین که هر هفته جان ده‌ها هزار نفر، عمدتا سربازان را می‌گیرد، از خطر آغاز جنگ سوم جهانی هشدار داد.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه (۱۱ دسمبر) در مراسم امضای فرمان اجرایی مقررات هوش مصنوعی در قصر سفید گفت: "چیزهایی مثل این، به جنگ جهانی سوم می‌انجامد. و من این را چند روز پیش گفتم. گفتم، 'می‌دانید، [اگر] همه به همچو بازی‌های ادامه دهند، به جنگ جهانی سوم خواهد انجامید.' و ما نمی‌خواهیم شاهد چنین اتفاقی باشیم."

ایالات متحده امریکا، در هفته‌های اخیر یک طرح صلح ۲۸ ماده‌ای را برای اوکراین پیشنهاد داده است تا اختلاف بین طرف‌های درگیر را کاهش دهد. اسیتف ویتکاف، فرستاده ویژه رییس جمهور ترمپ برای صلح، و مقامات امنیت ملی اوکراین هفته گذشته در شهر میامی ایالات متحده، در مورد این طرح گفتگو کردند.

ویتکاف و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور ترمپ، همچنان در اوایل هفتۀ گذشته به مسکو سفر کردند تا با مقامات روسی به شمول ولامیر پوتین، رییس جمهور روسیه گفت‌گو کنند. هیچ پیشرفتی در این زمینه گزارش نشده است.

دونالد ترمپ روز پنجشنبه گفت: " فکر می‌کردم که ما با روسیه به توافق بسیار نزدیک شده‌ایم. فکر می‌کردم با اوکراین به توافق بسیار نزدیک شده‌ایم. در واقع، به غیر از رییس‌جمهور زیلینسکی، افراد او دوستدار مفکورۀ توافق بودند."

رییس جمهور ترمپ گفت که روز شنبه در اروپا یک نشست روی تلاش‌ها برای ختم جنگ اوکراین برگزار خواهد شد و از ایالات متحده متحده برای اشتراک در آن نشست دعوت شده است.

دونالد ترمپ گفت: "آنان می‌خواهند من شرکت کنم؛ آن‌ها می‌خواهند ما شرکت کنیم و اگر فکر کنیم که فرصت خوبی وجود دارد، در نشست روز شنبه در اروپا شرکت خواهیم کرد."

رییس جمهور ترمپ این را هم گفت: "نمی‌خواهیم وقت زیادی را تلف کنیم ... می خواهیم می‌خواهیم این موضوع [جنگ اوکراین – روسیه] حل و فصل شود؛ ما می‌خواهیم جان افراد زیادی را نجات دهیم."

رییس جمهور ترمپ بار دیگر بر تعهد ایالات متحده برای کمک به توافق امنیتی در اوکراین در صورت دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری تأکید کرد.

او گفت: "ما در زمینه امنیت کمک خواهیم کرد، زیرا به نظر من، این یک فکتور ضروری برای انجام آن است."

در این هفته، رییس جمهور ترمپ گفت که روسیه در حال حاضر در جنگ سه ساله خود علیه همسایه کوچکترش اوکراین "دست بالا" دارد، و در عین حال آنچه را که ترمپ "شجاعت" مردم اوکراین و سربازان آنها عنوان کرد، برجسته ساخت.

روسیه در فبروری سال ۲۰۲۲ تهاجم تمام عیار را بر اوکراین آغاز کرد، جنگی که جان ده‌ها هزار نفر را گرفته و میلیون‌ها نفر دیگر را بیجا ساخته است.