طرح ترمپ برای پایان جنگ در غزه شامل کدام نکات است؟

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه ۲۹ سپتمبر، برای پایان جنگ در غزه طرح جامع را پیشکش کرد که دارای ۲۰ ماده‌ است.

ماده های این طرح که به هدف ختم جنگ نزدیک به دو سال در غزه پیشنهاد شده است از این قرار است:

۱ – غزه یک منطقۀ عاری از افراط‌گرایی و تروریزم خواهد بود که تهدیدی را متوجه همسایه های خود نخواهد ساخت.

۲ – غزه به نفع مردم غزه که بیش از حد متحمل رنج شده اند، بازسازی خواهد شد.

۳ – اگر هر دو جانب به این پیشنهاد توافق کنند، جنگ فورا پایان میابد. نیروهای اسراییلی به خطوط توافق‌شده عقب‌نشینی خواهند کرد و برای آزادی گروگان‌ها آمادگی خواهند گرفت. در این جریان، تمام عملیات نظامی به شمول حملات هوایی و توپخانه، لغو شده و خطوط جنگ تا زمانی که شرایط برای عقب‌نشینی کامل مرحله‌ای فراهم نشود، راکد خواهند ماند.

۴ – در جریان ۷۲ ساعت از زمان پذیرش این توافقنامه توسط اسراییل، تمام گروگان‌ها، زنده و اجساد افراد فوت شده برگردانده خواهد شد.

۵ - زمانیکه تمام گروگان‌ها آزاد شدند، اسراییل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد را به همرای۱۷۰۰ باشنده غزه که پس از هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بازداشت شده اند به شمول زنان و کودکان که در ارتباط به آن دستگیر شده اند، آزاد خواهد کرد. در بدل برگرداندن بقایای هر گروگان اسراییلی، اسراییل بقایای اجساد پانزده باشنده غزه را برخواهد گشتاند.

۶ – وقتی تمام گروگان‌ها خانه برگشتند، اعضای حماس که به موجودیت صلح پایبند اند و سلاح خود را به زمین می‌گذارند، از مصوونیت برخوردار خواهند بود. به اعضای حماس که مایل به ترک غزه اند، مسیر امنی برای رفتن به کشورهای فراهم خواهد شد که آنان را می‌پذیرند.

۷ – با پذیرش این توافقنامه، کمک‌های کامل به گونه فوری به باریکه غزه فرستاده خواهد شد. حداقل، میزان کمک‌ها با آنچه در توافق‌نامه ۱۹ جنوری ۲۰۲۵ در مورد کمک‌های بشردوستانه، گنجانیده شده است، مطابقت خواهد داشت که شامل احیای مجدد زیربناها (آب، برق، فاضلاب)، احیای شفاخانه‌ها و نانوایی‌ها و ورود تجهیزات لازم برای جمع‌آوری آوار و باز کردن جاده‌ها می‌باشد.

۸ – دخول کمک ها و توزیع آن در باریکۀ غزه، بدون مداخله از جانب هر دو طرف و از طریق سازمان ملل متحد و ادارات آن و صلیب سرخ، برعلاوه سایر نهادهای بین المللی که به هیچ وجه با هیچ یک از این جناح ها مرتبط نیستند انجام خواهد شد. گشایش گذرگاه رفح از هردو طرف، در مطابقت به توافقنامهٔ ۱۹ جنوری سال ۲۰۲۵ صورت خواهد گرفت.

۹ – غزه تحت قیادت حکومت موقت انتقالی یک کمیته فلسطینی تکنوکرات و غیرسیاسی اداره خواهد شد که مسوول ارایه خدمات عمومی روزانۀ و شاروالی‌ها برای مردم غزه است. این کمیته متشکل از فلسطینی‌های واجد شرایط و کارشناسان بین‌المللی خواهد بود و یک نهاد انتقالی بین‌المللی جدید به نام "هیات صلح" بر آن نظارت و سرپرستی خواهد داشت. ریاست و رهبری این هیات را دونالد جی. ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، و سایر اعضا و سران کشورها، به شمول تونی بلیر، صدراعظم سابق انگلستان، که بعدا اعلام خواهند شد، بر عهده خواهد داشت. این نهاد چارچوب را تعیین و بودجه لازم را برای توسعه مجدد غزه تا زمانی مدیریت خواهد کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین، برنامه اصلاحات خود را، به شکل که در پیشنهادهای مختلف، به شمول طرح صلح رییس جمهور ترمپ در سال ۲۰۲۰ و پیشنهاد عربستان سعودی - فرانسه، تشریح شده است، تکمیل کند و بتواند به طور مصوون و مؤثر کنترول غزه را پس بگیرد. این نهاد استناد بر بهترین معیارهای بین‌المللی، به ایجاد یک حکومت عصری و کارا خواهد پرداخت که در خدمت مردم غزه بوده و برای جذب سرمایه‌گذاری موثر و مفید باشد.

۱۰ – یک طرح انکشاف اقتصادی ترمپ برای بازسازی و احیای غزه با تشکیل یک هیات از کارشناسانی تدوین خواهد شد که به ایجاد برخی از شهر‌های معجزه‌آسای عصری و مرفه در شرق میانه کمک کرده اند. بسیاری از پیشنهادات سرمایه گذاری متفکرانه و مفکوره‌های توسعه‌ای هیجان‌انگیز توسط گروه‌های بین المللی باهم سازگار ارایه شده است، و و برای ترکیب چارچوب‌های امنیتی و حاکمیتی جهت جذب و تسهیل این سرمایه‌گذاری‌ها که باعث ایجاد شغل، فرصت و امید برای آینده غزه خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۱ – یک منطقۀ اقتصادی ویژه با تعرفه‌ها و دسترسی به نرخ‌های ترجیحی، پس از مذاکره با کشورهای شرکت کننده ایجاد خواهد شد.

۱۲ – هیچکس مجبور به ترک غزه نخواهد شد، و آنان‌که خواهان ترک غزه باشند یا بخواهند دوباره به غزه برگردند، آزاد اند [چنین کنند.] ما مردم را ترغیب خواهیم کرد [در غزه] بمانند و به آنان فرصت‌ ساختن یک غزۀ بهتر را پیشنهاد می‌کنیم.

۱۳ – حماس و دیگر جناح‌ها توافق می‌کنند که هیچ‌ نقش مستقیم، غیرمستقیم و به هیچ شکلی در کنترول غزه، نداشته باشند. تمام زیربناهای نظامی، تروریستی و تهاجمی، به شمول تونل‌ها و تسهیلات تولید اسلحه تخریب خواهد شد و دوباره ساخته نخواهد شد. یک روند غیرنظامی سازی غزه تحت نظارت ناظرین مستقل انجام خواهد شد که شامل جایگزینی دایمی سلاح‌ها و غیرقابل استفاده ساختن آنها از طریق یک روند توافق‌شده و حمایت از یک برنامه خرید دوباره و ادغام مجدد با بودجه بین المللی که همه توسط ناظران مستقل تایید شده است. غزه جدید به گونه کامل متعهد به ایجاد اقتصاد شکوفا و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان خود خواهد بود.

۱۴ - شرکای منطقه‌ای تضمین خواهند داد که حماس و جناح‌های دیگر به تعهدات خود عمل کنند و غزه جدید هیچ تهدیدی برای همسایگان یا مردم آن ایجاد نکند.

۱۵ - ایالات متحده امریکا با شرکای عرب و بین‌المللی خود برای ایجاد یک نیروی موقت بین‌المللی باثبات کننده (ISF) جهت استقرار عاجل در غزه همکاری خواهد کرد. نیروی موقت بین المللی باثبات کننده، نیروهای پولیس فلسطینیِ تأیید شده با صلاحیت را در غزه آموزش داده و از آنها حمایت خواهد کرد و با اردن و مصر که تجربه گسترده‌ای در این زمینه دارند، مشورت خواهد کرد. این نیرو، راه حل درازمدت برای امنیت داخلی خواهد بود. نیروهای بین المللی باثبات کننده (آی‌اس‌اف) به همراه نیروهای پولیس تازه آموزش دیده فلسطینی، با اسرائیل و مصر برای کمک به تأمین امنیت مناطق سرحدی همکاری خواهند کرد. بسیار مهم و حیاتی است تا از ورود مهمات به غزه جلوگیری شده و جریان سریع و مصوون کالا برای بازسازی و احیای غزه تسهیل یابد. یک میکانیزم رفع اختلاف که مورد توافق طرفین باشد، شکل خواهد گرفت.

۱۶ - اسرائیل غزه را اشغال یا ضمیمه خود نخواهد کرد. همزمان با برقراری کنترول و ثبات توسط نیروهای بین المللی باثبات کننده، ، به هدف ایجاد غزه‌ای مصوون که دیگر تهدیدی برای اسراییل، مصر یا شهروندان آن نباشد، نیروهای دفاعی اسراییل، بر اساس معیارها، نقاط عطف و چارچوب‌های زمانی مرتبط با غیرنظامی‌سازی که بین نیروهای دفاعی اسراییل، نیروهای بین المللی باثبات کننده (آی‌اس‌اف)، ضمانت کننده‌ها و ایالات متحده توافق خواهد شد، عقب‌نشینی خواهند کرد. در عمل، نیروهای دفاعی اسرائیل به تدریج قلمرو غزه‌ای را که اشغال کرده‌اند، طبق توافقی که با مقامات انتقالی انجام می‌دهند، تا زمان خروج کامل از غزه، به نیروهای بین المللی باثبات کننده (آی‌اس‌اف) تحویل خواهند داد، به جز حضور در یک منطقه امنیتی که تا زمان مصوون شدن کامل غزه از هرگونه تهدید تروریستی مجدد، باقی خواهد ماند.

۱۸ - در صورتی که حماس این پیشنهاد را به تأخیر بیندازد یا رد کند، موارد فوق، از جمله عملیات کمک‌رسانی گسترده‌تر، در مناطق عاری از تروریزم که از اردوی اسرائیل به نیروهای بین المللی باثبات کننده (آی‌اس‌اف) تحویل داده شده است، ادامه خواهد یافت.

۱۹ - در حالی که انکشاف مجدد غزه پیشرفت می‌کند و هنگامی که برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین به طور کامل اجرا شود، ممکن است در نهایت شرایط برای یک مسیر با اعتبار به سوی خودمختاری و تشکیل دولت فلسطین فراهم شود، که ما آن را به عنوان آرمان مردم فلسطین می‌شناسیم.

۲۰ – ایالات متحده امریکا یک گفت و گو را میان اسراییل و فلسطینی‌ها ایجاد خواهد کرد تا روی یک افق سیاسی برای هم‌زیستی شکوفا و مسالمت آمیز توافق شود.