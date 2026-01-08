سازمان داکتران بدون مرز با نشر گزارشی از پیامدهای مرگبار اخراج مهاجران افغان از پاکستان هشدار داده و گفته است که خانواده‌های مهاجر افغان مقیم پاکستان مجبور اند که بین "زندگی کردن در ترس یا خطر پس از برگشت به افغانستان" یکی را انتخاب کنند.

این گزارش به گونۀ ویژه به نیازمندی مهاجران افغان به خدمات صحی اشاره کرده و گفته است که با توجه به موانع فراروی دسترسی مهاجران افغان به مراقبت‌های ضروری صحی، نیازمندی به کمک های فوری بشری بین‌المللی بیش از هر وقت دیگر، برجسته شده است.

این سازمان گفته است که اخراج جمعی مهاجران افغان از پاکستان به "یک بحران فاجعه‌بار بشری" مبدل شده و رنج و مشقت افغان‌های آسیب‌پذیر را بیشتر کرده است.

گزارش حاکی است که ترس بازداشت و اخراج از پاکستان، اکثر مهاجران افغان را واداشته است تا در هنگام نیاز به مراقبت طبی و صحی، به مراکز درمانی نروند. در گزارش آمده است: "این ترس منجر به سقط‌های جنین ناشی از تروما، درمان نشدن بیماری‌ها و امتناع از مراقبت‌های درمانی به دلیل کمبود مدارک می‌شود."

شو ویبینگ، رییس ماموریت داکتران بدون مرز در پاکستان گفته است که حکومت پاکستان باید تضمین کند که هیچ مهاجر افغان جبراً به افغانستان برگشت داده نشود. او گفت: "مصوونیت، وقار و بشریت اختیاری نیست."

میلیون‌ها مهاجر افغان، به شمول افغان‌های دارای مدرک اقامت و مهاجران فاقد مدارک قانونی، در پاکستان اقامت دارند که بیشتر آنان یا در پاکستان به دنیا آمده یا هم بیشترین وقت عمر شان را در آن کشور سپری کرده اند.

حکومت پاکستان از نومبر سال ۲۰۲۳ روند اخراج اجباری مهاجران افغان را تسریع کرده است و تنها در سال روان بیش از یک میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند.

سازمان داکتران بدون مرز گفته است که اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سپتمبر سال ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیر افزایش یافته و اکنون حکومت پاکستان به گونۀ بی‌رویه، همه شهروندان افغان را، بدون توجه به وضعیت اقامتی‌شان در پاکستان، مجبور به بازگشت می‌کند.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از ده میلیون شهروند افغانستان -حدود یک چهارم جمعیت آن کشور – در سرتاسر جهان مهاجر اند و میلیون‌ها نفر دیگر نیز در داخل افغانستان از محلات اصلی شان بیجا شده اند.

سازمان ملل متحد گفته است که در جریان سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۶ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شده یا عودت کرده اند که با این حساب شمار مهاجران افغان که از سال ۲۰۲۱ به افغانستان اخراج شده یا عودت کرده اند به بیش از چهار میلیون نفر می‌رسد.

برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد گفته است که بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان، زیربنای از قبل شکنند ارایۀ خدمات را در افغانستان، زیر فشار قرار داده و آن را شکننده‌تر کرده است.

سازمان ملل متحد گفته است که عودت کنندگان افغان با مشکلات فراوان از جمله سرپناه، یافتن کار، دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و ادغام مجدد در جوامع میزبان در افغانستان روبرو اند.