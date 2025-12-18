از روز بین‌المللی مهاجرت (۱۸ دسمبر) در حالی یادبود به عمل می‌آید که بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از ده میلیون شهروند افغانستان -حدود یک چهارم جمعیت آن کشور – در سرتاسر جهان مهاجر اند و میلیون‌ها نفر دیگر نیز در داخل افغانستان از محلات اصلی شان بیجا شده اند.

ملل متحد همچنان گفته است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان یا برگشت داوطلبانۀ آنان به افغانستان در سال روان افزایش چشمگیری داشته است.

این سازمان گفته است که در جریان سال روان بیش از ۲.۶ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شده یا عودت کرده اند که با این حساب شمار مهاجران افغان که از سال ۲۰۲۱ به افغانستان اخراج شده یا عودت کرده اند به چهار میلیون نفر می‌رسد.

ایران و پاکستان در چند سال اخیر روند اخراج مهاجران افغان را سرعت بخشیده و همه روزه هزاران مهاجر افغان از این دو کشور به افغانستان اخراج می‌شوند.

در تازه ترین مورد، بر اساس آمار ارایه شده از سوی حکومت طالبان که روز چهارشنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس نشر شد، بیش از ۶۰۰۰ مهاجر افغان در یک روز گذشته از ایران و پاکستان به افغانستان برگردانده شدند.

برنامۀ انکشافی ملل متحد گفته است که بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان، زیربنای از قبل شکنند ارایۀ خدمات را در افغانستان، زیر فشار قرار داده و آن را شکننده‌تر کرده است.

ملل متحد گفته است که عودت کنندگان افغان با مشکلات فراوان از جمله سرپناه، یافتن کار، دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و ادغام مجدد در جوامع میزبان در افغانستان روبرو اند.

آفات طبیعی ناشی از تغییر اقلیم چون سیلاب‌ها و خشکسالی، زلزله، بحران اقتصادی و بشری از جمله عوامل عمدۀ مهاجرت و آوارگی افغان‌ها چه در داخل افغانستان و چه به بیرون از این کشور خوانده شده است.

جمعیت مهاجر در جهان

سازمان بین‌المللی مهاجرت به مناسبت ۱۸ دسمبر روز بین‌المللی مهاجرت گفته است که ۳۰۴ میلیون نفر -چهار درصد جمعیت جهان- در بیرون از کشور زادگاه شان زندگی می‌کنند.

این نهاد ملل متحد گفته است که مهاجران به اشکال مختلف در جوامعی که زندگی و کار می‌کنند، مشارکت داشته و مهارت، خلاقیت و تشبث را با خود آورده و نیز خانواده‌ها را در کشورهای زادگاه شان کمک می‌کنند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است: "در سال ۲۰۲۴، مهاجران تخمیناً ۹۰۵ میلیارد دالر را عمدتاً به کشورهای دارای سطح درآمد متوسط و پایین ارسال کرده اند."

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس مهاجرت را "عامل نیرومند پیشرفت" خوانده است. گوتیرش نگاشته است: " با این حال، زمانیکه مهاجرت به گونۀ ضعیف مدیریت شود یا نادرست جلوه داده شود، می‌تواند به نفرت و تفرقه دامن بزند و جان افرادی را که به دنبال امنیت و فرصت اند، به مخاطره اندازد."

ملل متحد همچنین گفته است که شمار زیاد مهاجران راه‌های پرخطر مهاجرت را در پیش گرفته و از مسیرهای خطرناک آبی، جنگلی و صحراها را بدون دسترسی به حمایت و حفاظت می‌پیمایند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که از سال ۲۰۱۴ به اینسو بیش از ۳۳هزار مهاجر تنها در مسیر بحیرۀ مدیترانه جان باخته اند.