کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ می‌گوید که افغانستان هنوز هم با یکی از شدیدترین چالش‌های بشردوستانۀ جهان رو برو می‌باشد.

در تازه ترین گزارش این نهاد که روز دوشنبه (۲۲ دسمبر) به نشر رسید، تخمین زده شده است که ۲۲.۹ میلیون نفر، نزدیک به نیمی از نفوس افغانستان، ‌به خاطر چندین دهه درگیری‌های مسلحانه، مشکلات اقتصادی، آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد.

در این گزارش، وضعیت بشری مردم افغانستان در سال ۲۰۲۵ نگران کننده توصیف شده و تذکر رفته که در صورت تداوم این چالش‌ها، مردم بیشتر در سال پیشرو با مشکلات مواجه خواهد شد.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ هشدار داده است که کمبود معیشت، بیکاری مداوم و دسترسی محدود به مراقبت‌های صحی، بسیاری از خانواده‌های افغانستان را تا "مرز بقا" می‌کشاند.

این کمیته همچنان تاکید کرده است که این وضعیت آسیب‌پذیرترین افراد، به شمول کودکان دچار سوءتغذیه، سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانواده و کارگران روزمزد را به گونۀ غیر متناسب تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با توجه آغاز زمستان در سال ۲۰۲۵، کمیتۀ صلیب سرخ گفته است که میلیون‌ها افغان به دلیل سرمای شدید، فقر و سرپناه ناکافی با مشکلات فزاینده‌ای روبرو اند.

با توجه به روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش ۲.۶ میلیون نفر از این دو کشور، به افغانستان بازگشته‌اند.

صلیب سرخ هشدار می‌دهد که اغلب این بازگشت کنندگان با حمایت اندک وارد افغانستان شده‌اند و فشار بیشتری را بر خدمات صحی، حمایتی، آب و غذا که از قبل هم بیش از حد تحت فشار بوده‌اند، به ویژه در ولایات مرزی، وارد کرده‌اند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با توجه به چالش‌های موجود در افغانستان تاکید می‌کند که کمک‌های نجات‌بخش برای مردم این کشور هنوز هم ضروری است و تلاش‌های پایدار برای احیای معیشت و رسیدگی به دلایل ریشه‌ای این مشکلات ضروری می‌باشد.

در این گزارش از کمک‌ها و رسیدگی کارمندان صلیب سرخ به اجتماعات نیازمند و آسیب دیده تذکر رفته و بر تداوم این کمک‌ها برای افراد نیازمند تاکید شده است.

این درحالیست که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۱.۷۲ میلیارد دالر نیاز است که این پول برای تهیه غذا، سرپناه، مراقبت صحی، آب پاک آشامیدنی و کمک نقدی به نیازمندان به مصرف خواهد رسید.