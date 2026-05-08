پاکستان بار دیگر خواستار اقدام حکومت طالبان بر ضد تندروان پاکستانی شد

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که تا زمانیکه حکومت طالبان در افغانستان از تندروان پاکستانی حمایت کند و به آنان پناه بدهد، روابط میان اسلام آباد و کابل عادی نخواهد شد.

اندرابی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که پاکستان فعالیت تندروان یا حملات آنان را که از خاک افغانستان منشا گرفته باشد، تحمل کرده نمی‌تواند.

در داخل خاک افغانستان، عناصری اند که بر ضد صلح و قانون بوده و سرگرم طراحی حملات تروریستی بر پاکستان اند. پرسش این است که توانایی دولت حاکم طالبان برای کنترول، خنثا کردن و بررسی این عناصر تروریستی در چه حد است.

حکومت طالبان در افغانستان همواره ادعاهای پاکستان مبنی بر حمایت از تندروان پاکستانی را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.

طالبان همچنان گفته اند که وضعیت نابسامان امنیتی در پاکستان زادۀ بی کفایتی مسوولان ارشد آن کشور بوده و به گفتۀ این گروه، پاکستان نباید بار مسوولیت ناتوانی‌های خود را به دوش حکومت طالبان بیاندازد.

سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان گفت که مردم افغانستان و پاکستان هیچ اختلاف عمده با هم ندارند و هردو، دین، نژاد و آرمان مشترک برای صلح دارند.

اندرابی ادعا کرد که ریشۀ تمام مشکلات میان افغانستان و پاکستان، به ویژه درگیری‌های اخیر دو کشور، استفاده از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان است. او گفت که حکومت طالبان در افغانستان باید تعهد کتبی بدهد که در این زمینه اقدام جدی می‌کند.

درگیری میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان در اواخر ماه فبروری آغاز شد که منجر به کشته شدن صدها نفر، به ویژه غیرنظامیان در افغانستان، و بیجا شدن هزاران خانواده در دو سوی مرز شده است.

از آن زمان به اینسو، گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان مسدود بوده و تجارت میان دو کشور به شدت مختل شده است.