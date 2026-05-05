حکومت طالبان پاکستان را به حملات بر ولایت کنر متهم کرد

حکومت طالبان در افغانستان، پاکستان را متهم کرده است که روز دوشنبه در حملات بر مناطق مرزی ولایت کنر، غیرنظامیان را هدف قرار داده است، حملاتی که به گفته مقامهای طالبان، سه کشته و ۱۴ زخمی برجای گذاشته است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی در شبکه ایکس گفته است که نیروهای پاکستانی خانههای غیرنظامیان، مکاتب، مراکز صحی و مساجد را در ولسوالی دانگام کنر هدف قرار دادهاند. به گفتۀ فطرت، بیشتر زخمیان این حملات زنان و کودکان اند و در نتیجۀ آن، دو مکتب، دو مسجد و یک مرکز صحی تخریب شده است.
اما وزارت اطلاعات پاکستان با درست نخواندن این ادعاها گفته است که این اتهامات مقامهای حکومت طالبان پس از گلولهباریهای مرزی از خاک افغانستان در ماههای مارچ و اپریل مطرح میشود، حملاتی که به گفتۀ اسلامآباد، در منطقه باجور خیبرپختونخوا باعث جان باختن ۹ زن و کودک شد.
اسلامآباد همچنین ادعاهای حکومت طالبان درباره هدف قرار گرفتن ساحات غیرنظامی را بخشی از "پروپاگند مداوم" خوانده است. مقامهای پاکستانی میگویند که حکومت طالبان در افغانستان باید به جای متهم کردن پاکستان، جلو فعالیت گروههای مسلح را در خاک افغانستان بگیرد.
همچنان در پی تشدید تنشهای مرزی میان دو کشور، سید عاصم منیر، لویدرستیز اردوی پاکستان، بار دیگر نسبت به ادامه فعالیت گروههای مسلح در خاک افغانستان هشدار داده است. او این اظهارات را در جریان بازدید از ساحات مرزی مطرح کرده است.
پاکستان بهگونه مشخص حکومت طالبان را به پناه دادن به رهبران تحریک طالبان پاکستان یا تیتیپی و همکاری با گروههای نیابتی متهم میکند. حکومت طالبان این اتهامها را رد کرده و گفته است که افغانستان مسوول چالشهای امنیتی و ضعف داخلی نیروهای پاکستانی نیست. طالبان گفته اند که مقامهای پاکستانی نباید بار ناتوانی در تامین امنیت کشور شان را به دوش افغانستان بیاندازند.
تنشها میان افغانستان و پاکستان در ماههای اخیر افزایش یافته است و از اواخر ماه فبروری، دو کشور درگیری های شدید داشته اند که صدها کشته، عمدتاً در افغانستان، برجا گذاشته است.
در اوایل ماه اپریل، مقامهای افغانستان و پاکستان در شهر ارومچی چین، با میانجیگری بیجینگ، برای گفتوگوهای صلح دیدار کردند. چین در آن زمان اعلام کرد که دو طرف توافق کردهاند از تشدید درگیریها خودداری کنند و برای یافتن یک راهحل جامع تلاش کند.
با وجود این توافق، درگیریهای پراکنده مرزی همچنان ادامه یافته است، هرچند شدت آن نسبت به پیش از گفتوگوهای چین کمتر گزارش شده است.
