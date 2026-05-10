مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سه خبرنگار توسط حکومت طالبان خبر داد.

این مرکز روز یکشنبه (۱۰ می) با نشر خبرنامه ای گفت که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران طلوع نیوز و همچنان جاوید نیازی خبرنگار خبرگزاری "پیگرد" توسط استخبارات طالبان بازداشت شده اند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع در کابل گزارش داده است که جاوید نیازی چهار روز پیش (۶ می) پس از آنکه توسط ریاست عمومی استخبارات طالبان احضار شد، بازداشت گردید.

در خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که منصور نیازی، خبرنگار طلوع نیوز در هفتم می از منطقه کارته چهار شهر کابل و عمران دانش شنبه شب (۹ می) بازداشت شد و تا اکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران معلوم نمی باشد. رسانه های مربوط تا هنوز در مورد بازداشت خبرنگاران شان چیزی نگفته اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان گفته است که حد اقل سه خبرنگار دیگر در چهار روز پسین در نقاط مختلف افغانستان تهدید شده اند.

هفته گذشته، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، این کشور شاهد "فرسایش نگران کننده ای" آزادی رسانه ها بوده است.

بنیت در پیامی که به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها نشر کرد، ضمن آنکه خواستار رهایی "فوری و بدون قید و شرط" خبرنگاران و کارمندان رسانه از بند طالبان شد، همچنان گفت که خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در یک محیط "خصمانه" و زیر "محدودیت های" فعالیت می کنند که توسط طالبان اعمال شده است.

حکومت طالبان نیز در مورد بازداشت سه خبرنگار اظهار نظر نکرده اما همواره انتقاد نهاد های داخلی و خارجی از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان را رد کرده و مقامات این گروه گفته اند که خبرنگاران و رسانه ها در این کشور بر اساس احکام شریعت اسلامی فعالیت دارد.