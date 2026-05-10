ترمپ: کار ایران تا هنوز تمام نشده، می توانیم عملیات را ادامه دهیم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می گوید که ایران در جنگ با امریکا شکست خورده است اما این جنگ تا هنوز تمام نشده است.

ترمپ در مصاحبه ای با شریل اتکسن، یک خبرنگار امریکایی، که روز یکشنبه (۱۰ می) نشر شد، در پاسخ به این پرسش که آیا عملیات جنگی علیه ایران به پایان رسیده است، گفت: "من این را نگفته ام. من گفته ام که آنان (ایران) شکست خورده اند. اما این به معنی این نیست که کار آنان (ایران) تمام شده است. می توانیم برای دو هفته دیگر هم به عملیات ادامه دهیم و هر هدف را [مورد حمله] قرار بدهیم."

رییس جمهور ایالات متحده در پیوند به مواد هسته ای ایران گفت که واشنگتن از طریق نیروی فضایی خود تاسیسات هسته ای ایران را زیر نظارت دارد.

در همین حال، پاکستان که نقش میانجی را در مذاکرات با امریکا و ایران بازی می کند، گفته است که پاسخ تهران به پیشنهاد امریکا را دریافت کرد و آن را روز یکشنبه (۱۰ می) به واشنگتن انتقال داد.

خبرگزاری ایسنای ایران گزارش داده است که پاسخ تهران به پیشنهاد امریکا بر "خاتمه جنگ و امنیت کشتی رانی" در خلیج فارس و تنگه هرمز تمرکز دارد.

قصر سفید تا تهیه این خبر به پرسش صدای امریکا در مورد اینکه آیا پاسخ ایران را دریافت کرده است یا خیر، پاسخ نداد.

در یک انکشاف دیگر، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده از ملاقات با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی خبر داد و گفت که در این ملاقات روی "حمایت واشنگتن از دفاع قطر" بحث شد.

از سوی هم، وزیر خارجه قطر در یک صحبت تیلیفونی با عباس عراقچی، همتای ایرانی اش گفت که "مسدود ساختن تنگه هرمز یا استفاده از آن به حیث کارت اعمال فشار منجر به تشدید بحران و به خطر انداختن منافع حیاتی کشور های منطقه" می شود.