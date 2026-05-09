ترمپ هشدار داد که اگر توافق با ایران صورت نگیرد 'مسیر متفاوتی' اختیار خواهد شد

دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا، عصر جمعه (۸ماه می)، در مورد "پروژه آزادی" تنگۀ هرمز به خبرنگاران گفت که اگر روی همه چیز توافق امضا نشود، ایالات متحدۀ امریکا "مسیر متفاوتی" را در پیش خواهد گرفت.

رییس جمهور ایالات متحده افزود که اگر امضای توافق با ایران صورت نگیرد، "ممکن است به پروژه آزادی برگردیم - اما این پروژه آزادی پلاس خواهد بود، به معنی پروژه آزادی به علاوه چیزهای دیگر."

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا افزود که قرار است از ایران نامه‌ای دریافت کند. او به خبرنگاران گفت: "قرار است امشب یک نامه دریافت کنم. ببینیم چی می‌شود."

آقای ترمپ در پاسخ به این سوال که آیا ایران عمدا روند امور را کند می‌کند گفت: "به زودی خواهیم فهمید."

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده نیز در روم حین صحبت با خبرنگاران گفت که واشنگتن "منتظر پاسخی از آنان" است. او افزود: "خواهیم دید که این پاسخ شامل چه مواردی است."

خبرگزاری تسنیم ایران، به قول از سخنگوی وزارت خارجهٔ‌ ایران گزارش روز جمعه گزارش داده که تهران در حال بررسی پاسخ خود است.

روبیو گفت: "امید این است که این پاسخ، ما را وارد یک روند جدی مذاکره کند."

این درحالیست که اردوی امریکا روز جمعه اعلام کرد که یک روز پس از تبادل آتش نیروهای امریکایی و رژیم ایران در تنگۀ هرمز، بر دو نفت‌کش با پرچم ایران شلیک کرده و آنها را از فعالیت باز مانده است. سنتکام هدف این کار را جلوگیری از رسیدن این کشتی‌ها به بنادر ایران عنوان کرد.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که این دو نفتکش - ام/تی سی استار ۳ و ام/تی سودا - در حال نقض محاصرۀ ایالات متحده بودند.

رییس جمهور دونالد ترمپ در ۱۳ اپریل دستور داد تا با محاصرۀ آبی، ایران را از درآمد حاصل از فروش نفت محروم کند و آن را برای مذاکره در مورد سلاح‌های هسته‌ای خود با ایالات متحده تحت فشار قرار دهد.

سنتکام اعلام کرد که دو نفتکش بدون بار با پرچم ایران در تلاش بودند تا با نقض محاصره مداوم ایالات متحده، وارد یک بندر ایرانی در خلیج عمان شوند.