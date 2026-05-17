مقامات در امارت متحده عرب از حملۀ یک طیاره ‌بی‌سر نشین بر یک نیروگاه هسته‌ای این کشور خبر دادند.

به گفته مقامات، این طیاره بر یک جنراتور در محوطه بیرونی نیروگاه "براکه" در ابو ظبی اصابت کرد که در اثر آن بخشی از این نیروگاه آتش گرفت.

دفتر رسانه‌های ابو ظبی گفته است که در این حمله نه به کسی آسیب رسیده و نه هم این رویداد منجر به اخلال فعالیت و یا هم انتشار تشعشات شده است.

مسوولیت این حمله را تا اکنون کسی بر عهده نگرفته و مقامات اماراتی هم آن را به کسی یا کشوری نسبت نداده اند، اما در گذشته ابوظبی ایران را به حمله بر تاسیسات انرژی امارات متهم می‌کردند.

ادارۀ بین المللی انرژی اتمی به نقل از مقامات اماراتی گفته است که سطح تشعشات در نیروگاه هسته‌ای براکه پس از این رویداد، در حد عادی باقی مانده است.

وزارت دفاع امارات متحده عرب گفته است که تحقیقات به منظور پیدا کردن منشا پرتاب طیارۀ بی‌سرنشین که این نیروگاه را هدف قرار داد، ادامه دارد.

این وزارت بدون ارایه جزییات افزوده است که سه طیارۀ بی‌سر نشین از "مرز غربی" امارات متحده عرب شلیک شد و نظامیان این کشور توانستند دو طیاره را سرنگون کنند، اما طیارۀ سومی به نیروگاه براکه اصابت کرد.