کشورهای حوزه خلیج فارس روز پنجشنبه از موج جدید حملات راکتی و طیارۀ های بیسرنشین ایران خبر دادند. همزمان اردوی اسراییل از کشته شدن یکی از قوماندانان ارشد حزبالله در جریان حمله به بیروت پایتخت این کشور خبر داد.
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که سیستم دافع هوای این کشور، روز پنجشنبه (۲ اپریل) ، ۱۹ راکت بالستیک و ۲۶ طیارۀ بیسرنشین ایران را رهگیری کرده است. طبق این گزارش، سقوط بقایای راکت های بالستیک و طیارۀ های بیسرنشین منهدم شده باعث خسارات جزیی در نزدیکی منطقه صنعتی "کزاد" در ابوظبی شده است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی افزود که از زمان آغاز درگیریها در ۲۸ فبروری سال روان، مجموع مجروحان در امارات به ۱۹۱ نفر رسیده است.
در همین حال، قوماندانی عمومی نیروهای دفاعی بحرین نیز اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۲ راکت و ۱۰ طیارۀ بیسرنشین را در آسمان این کشور رهگیری و منهدم کرده است.
روزنامه فایننشال تایمز نیز گزارش داده است که شرکت خدمات ویب امازون تایید کرده است که مرکز "معلومات انترنتی" این شرکت در بحرین، بار دیگر در پی حملات ایران دچار اختلال شده است. سپاه پاسداران ایران پیش از این اعلام کرده بود که تاسیسات امازون به دلیل پشتیبانی زیرساختی از عملیاتهای نظامی ایالات متحده امریکا در منطقه، هدف نظامی مشروع محسوب میشوند.
در یک تحول دیگر در لبنان، اردوی اسراییل اعلام کرد که در یک عملیات نظامی در بیروت، حاج یوسف اسماعیل هاشم، قوماندان جبهه جنوب حزبالله را کشته است. حزبالله با تایید خبر کشتن یوسف اسماعیل هاشم، از او به عنوان " مشعل راه مقاومت اسلامی" یاد کرد. طبق اعلام مقامات وزارت صحت عامه لبنان، در این حمله ۷ نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
اسراییل این عملیات را سنگینترین ضربه به حزبالله از زمان آغاز دور جدید درگیریها در ماه گذشته میلادی توصیف کرده است؛ درگیریهایی که در پی حملات راکتی مجدد حزبالله به مناطق مسکونی اسراییل شدت گرفته است. از سوی دیگر، ایران ضمن تاکید بر حق دفاع از خود، تهدید کرده است که حملات بیشتری در راه خواهد بود.
