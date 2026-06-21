هشدار تازه ترمپ به ایران: جلو فعالیت گروه های نیابتی تان در لبنان را بگیرید

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در تازه ترین هشدار به تهران گفت که ایران باید جلو فعالیت گروه های نیابتی خود را در لبنان بگیرد.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه (۲۱ جون) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت: "ایران باید فوراً جلو ایجاد مشکلات توسط گروه های نیابتی پر درآمد خود را در لبنان بگیرد. اگر این کار را نکنند، ما دوباره به ایران ضربه محکمی خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته، فقط شدیدتر!!!"

هشدار رییس جمهور ترمپ به ایران درست زمانی صادر شد که جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، مرحله بعدی مذاکرات با هیات مذاکره کننده ایرانی را در سویس آغاز کرد.

بر اساس ماده اول تفاهم نامه که هفته گذشته توسط روسای جمهور ایالات متحده و ایران امضا شد، دو کشور بر توقف "فوری و دایمی عملیات های نظامی در تمام جبهات، به شمول لبنان" توافق کردند.

درگیری های تازه بین نظامیان اسراییلی و حزب الله – گروه مورد حمایت ایران در لبنان – آینده این تفاهم نامه و اجرایی شدن آن را با ابهام روبرو کرده است.

معاون رییس جمهور ایالات متحده پیش از آغاز مذاکرات با هیات ایرانی در سویس گفت که پیشرفت هایی در پیوند به وضعیت در لبنان حاصل شده که او از آن "راضی" است و افزود که وضعیت در لبنان در مقایسه با "سه ماه گذشته" بهتر شده است.

ونس گفت: "رییس جمهور [ترمپ] ما را به یک آتش بس کامل منطقه ای متعهد کرده است... همه ای ما برای برقراری صلح در منطقه تلاش می کنیم. البته، گاهی اوقات اختلاف نظر های در مورد چگونگی رسیدن به [این صلح] وجود خواهد داشت، اما من واقعاً از [پیشرفت وضعیت] در لبنان احساس خوبی دارم."

در همین حال، اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل روز یکشنبه گفت که سربازان این کشور می توانند برای از بین بردن تهدید ها در لبنان، بدون هیچ محدودیتی اقدام کنند.

اظهارات این مقام اسراییلی در حالی بیان می شود که اردوی اسراییل و گروه حزب الله روز جمعه (۱۹ جون) روی یک آتش بس توافق کردند، اما بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، روز شنبه در اثر حملات سربازان اسراییلی حد اقل ۲۰ نفر در لبنان کشته شد.

اسراییل گفت که این حملات بر "اهداف حزب الله" و در واکنش به شلیک راکت توسط این گروه بر مواضع سربازان اسراییلی مستقر در جنوب لبنان انجام شد.

یک مقام گروه حزب الله به خبرگزاری رویترز گفت تا زمانیکه اسراییل آتش بس را رعایت کند، جنگجویان این گروه نیز به آتش بس پابند باقی خواهند ماند اما افزود که نیرو های اسراییلی در جنوب لبنان، حق آزادی تردد را ندارند.