در حالی که حملات متقابل روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد، تلاشهای دپلوماتیک برای ختم جنگ نیز جریان دارد. ترکیه از آمادگی روانی دو طرف برای آتشبس سخن میگوید و خود را آماده میزبانی دیدار احتمالی رهبران روسیه و اوکراین میداند، اما کرملین تاکید کرده است که در حال حاضر هیچ چشمانداز فوری برای ازسرگیری مذاکرات صلح وجود ندارد.
حملات میزایلی روسیه بامداد روز پنجشنبه آرامش شهر کیف، پایتخت اوکراین، را برهم زد، دو کشته و شش زخمی برجا گذاشت.
به گفته مقامات اداره خدمات اضطراری اوکراین در اثر این حمله دو ساختمان که از آن به حیث انبار استفاده میشد و چند موتر در نزدیکی آنها دچار آتشسوزی شدند.
دریک حمله دیگر بر شهر زاپروژیا د رجنوب اوکراین سه نفر کشته شدند.
کیف روز گذشته از هدف قرار دادن ۲۰ کشتی متعلق به روسیه در بحیره سیاه خبر داده بود.
همزمان با جنگ، تلاشها برای برقراری آتش بس و صلح نیز ادامه دارد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز پنجشنبه گفت که اوکراین و روسیه پس از به کار گرفتن همه ابزارها در میدان جنگ ، از نظر روانی برای برقراری آتشبس آماده شدهاند.
فیدان در یک نشست خبری در کیف و در کنار همتای اوکراینیاش ابراز امیدواری کرد که مرحلۀ کنونی و ویرانگر جنگ، نشانهای از نزدیک شدن به آتشبس باشد.
وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد که انقره نمیخواهد جنگ به بحیره سیاه گسترش یابد و امنیت کشتیرانی در این منطقه را تحت تاثیر قرار دهد، او از هر دو طرف خواست از حمله به کشتیها و بنادر خودداری کنند.
از سویی هم، اندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، روز پنجشنبه پس از دیدار با هاکان فیدان، همتای ترکی خود در کیف، گفت که اوکراین معتقد است که ترکیه میتواند یکی از مهمترین محلها برای دیدار احتمالی میان ولادمیر زیلینسکی، رییسجمهور اوکراین، و ولادیمیر پوتین، ریسجمهور روسیه، باشد.
سبیها گفت که اوکراین پیشنهادهای مشخصی برای پایان دادن به جنگ دارد و همچنان به تلاشهای جاری برای دستیابی به صلح، با مشارکت ایالات متحده، متعهد است.
در همین حال، کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که در حال حاضر هیچ چشمانداز فوری برای ازسرگیری مذاکرات صلح با اوکراین وجود ندارد، هرچند تاکید کرد که روسیه همچنان برای انجام مذاکرات آمادگی دارد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که روسیه از آمادگی ترکیه برای کمک به تلاشهای صلح قدردانی میکند، اما در شرایط کنونی انتظار نمیرود دور جدیدی از مذاکرات آغاز شود.
با گذشت نزدیک به چهار سال و نیم از آغاز جنگ، خطوط مقدم نبرد تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است؛ در حالی که روسیه و اوکراین همچنان شهرها، زیرساختهای حیاتی انرژی و همچنین کشتیهای یکدیگر را هدف حملات قرار میدهند.
تلاشهای صلح به رهبری ایالات متحده
در سال ۲۰۲۵، سه دور کوتاه مذاکرات صلح در استانبول برگزار شد و در ابتدای سال جاری نیز دو دور گفتوگو در ابوظبی و یک دور در ژنیو با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت.
اما با معطوف شدن توجه واشنگتن به جنگ با ایران، مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین از ماه فبروری متوقف شد.
قابل ذکر است که با میانجیگری رییس جمهور ترمپ طرفین به آتش بس سه روزه از تاریخ ۹ تا ۱۱ می سال جاری توافق کردند.
رییس جمهور ترمپ در نشست اخیر سران ناتو در ترکیه گفت که هر دو طرف صلح میخواهند ولی موقف های سختی را برای رسیدن به صلح در پیش گرفته اند.
تغیرات در کابینه اوکراین
صدها معترض روز پنجشنبه در کییف علیه تصمیم ولادمیر زیلنسکی، رییسجمهور اوکراین، برای برکناری میخایلو فدوروف وزیر دفاع آنکشور، اعتراض کنند.
زیلنسکی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، دلیل این تصمیم را تنشها میان فدوروف و الکساندر سیرسکی لوی درستیز قوای مسلح اوکراین، عنوان کرد.
زیلنسکی گفت: "رییسجمهور نباید در چنین شرایطی، بهویژه در دوران جنگ، طرف یکی از طرفین را بگیرد. من بسیار خواهان وحدت بودم. اما طرفها نتوانستند به آن دست پیدا کنند".
فدوروف به دلیل تقویت برنامه طیاره های بی سرنشین اوکراین و کمک به پیشرفتهای اخیر اردوی این کشور در نبرد با نیروهای روسیه مورد تقدیر قرار گرفته بود.
اوکراین حملات طیارات بی سرنشین خود در عمق خاک روسیه را افزایش داده و زیرساختهای انرژی در نزدیکی مسکو را هدف قرار داده است.
تصمیم زیلنسکی برای تغییر وزیر دفاع، در بحبوحه تغییرات گستردهتر در ساختار حکومت اوکراین اتخاذ شده است.
پارلمان اوکراین روز پنجشنبه با اکثریت قاطع به انتخاب سرگیی کورِتسکی بهعنوان صدراعظم جدید رأی مثبت داد.
کورِتسکی پیش از این ریاست شرکت دولتی انرژی را بر عهده داشت. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از جمله اولویتهایش، تسریع گسترش صنایع دفاعی اوکراین، آمادهسازی کشور برای زمستان پیشِ رو، و تقویت همکاری با شرکای بینالمللی است.
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