صدها نفر روز پنجشنبه (۱۶ جولای) در کیف، پایتخت اوکراین، در اعتراض به برکناری میخایلو فیدوروف از سمت وزارت دفاع، دست به تظاهرات زدند.
زیلینسکی در گفتگو با خبرنگاران گفت که تنشها میان فیدوروف و اولکساندر سیرسکی، فرمانده ارشد نیروهای مسلح اوکراین، از عوامل این تصمیم بوده است.
رییسجمهور اوکراین گفت: "در شرایط جنگی، رییسجمهور نباید در چنین اختلافاتی جانب یکی از طرفها را بگیرد. من بسیار خواهان وحدت بودم، اما طرفها نتوانستند به آن دست یابند."
فیدوروف به دلیل نقش خود در گسترش برنامۀ طیارههای بیسرنشین اوکراین و کمک به بهبود عملکرد نیروهای این کشور در جنگ با نیروهای روسی، مورد توجه قرار گرفته بود.
فیدوروف ۳۴ ساله، از جوانترین اعضای کابینۀ زیلنسکی به شمار میرفت. او در سال ۲۰۱۹ بهعنوان نخستین وزیر تحول دیجیتل اوکراین منصوب شد؛ وزارتی که ماموریت آن نوسازی خدمات دولتی فرسوده و ناکارآمد بود؛ خدماتی که بخش بزرگی از آنها از دوران اتحاد شوروی بهجا مانده بود.
اوکراین در ماههای اخیر حملات طیارههای بیسرنشین را به عمق خاک روسیه گسترش داده و برخی تاسیسات انرژی را در اطراف مسکو نیز هدف قرار داده است.
تصمیم زیلینسکی برای تغییر وزیر دفاع، بخشی از تغییرات گستردهتر در کابینۀ دولت اوکراین عنوان شده است؛ اقدامی که به گفتۀ او برای "نوسازی" نهادهای دولتی ضروری است.
همزمان، پارلمان اوکراین روز پنجشنبه با اکثریت قاطع، سرهی کورتسکی را به عنوان صدراعظم جدید این کشور تایید کرد.
کورتسکی پیش از این ریاست شرکت دولتی انرژی اوکراین را بر عهده داشت. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از اولویتهای اصلیاش، تسریع گسترش صنایع دفاعی اوکراین، آمادهسازی کشور برای زمستان پیشرو و تقویت همکاری با شرکای بینالمللی خواهد بود.
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