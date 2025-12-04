مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، میگوید که بررسی پیشینۀ افغانهایی که در جریان روند تخلیۀ نظامیان امریکایی از افغانستان به امریکا منتقل شده اند، صد در صد به گونۀ بیعیب و کامل انجام شده نمیتواند، با این حال به گفتۀ وی این موضوع یک تهدید واقعی است.
روبیو در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس نیوز گفت که با رویکار آمدن حکومت کنونی ایالات متحده، با وصف فشارها برای تسریع روند انتقال افغانهای همکار با ایالات متحده، روند انتقال افغانها به امریکا کند شده است و احتیاط زیاد را در این زمینه به خرج داده میشود.
وزیر خارجۀ امریکا گفت که بررسی افغانهایی که به ایالات متحده منتقل شده اند، با یک سلسله مشکلات به همراه است.
روبیو گفت: "مشکل بررسی این افراد این است. به چند دلیل، شما نمیتوانید یک بررسی کامل داشته باشید، صرف نظر از اینکه آن شخص کیست. مورد نخست که این کار را نمیتوانیم- شما فقط میتوانید اطلاعاتی را که وجود دارد بررسی کنید، درست است؟ بنابراین ممکن است در بسیاری از موارد چیزهایی در مورد این افراد وجود داشته باشد که شما نمیدانید. مهم نیست چقدر آنان را بررسی کنید، شما به معلومات مشخصی دسترسی ندارید. و در برخی از نقاط جهان که ثبت بسیار محدود اسناد وجود دارد، بسیار محدود، در بسیاری از موارد به دلیل حضور طالبان و غیره نمیتوانید بیرون بروید و با مردم مصاحبه کنید. این کار بسیار دشوار میشود."
وزیر خارجۀ ایالات متحده همچنین گفت که گذشتۀ افراد را میتوان ارزیابی کرد، اما هیچگاهی نمیتوان گفت که آنان در آینده چه خواهند کرد. او افزود که برخی کسان، هرچند در گذشته سابقۀ افراطگری نداشته اند، پس از ورود به ایالات متحده از طریق تبلیغات آنلاین و تلاشها برای افراطی کردن مردن، به افراطیت رو آورده میتوانند و به گفتۀ وی این یک تهدید دوامدار امنیتی است.
روبیو گفت که هیچ کشوری در جهان نمیتواند صدها هزار نفر را بپذیرد و توقع داشته باشد که اینکار هیچ پیامد منفی نداشته باشد. به گفتۀ وی این خطر به گونۀ ویژه در زمانی تشدید میشود که افراد از ساحاتی بیایند که شبکههای تروریستی در آن حضور داشته و به افراطی کردن سایر مردم تلاش کنند.
روبیو گفت: "شما یک صد هزار نفر را از هر نقطۀ جهان بپذیرید، شاهد این خواهید بود که یک فیصدی آن بد شوند."
به دنبال حملۀ رحمانالله لکنوال، یک شهروند افغانستان مقیم ایالات متحده، بر منسوبان گارد ملی امریکا در نزدیکی قصر سفید که منجر به کشته شدن یک منسوب گارد ملی و زخمی شدن یک منسوب دیگر شد، بررسی پیشینۀ افغانهایی که در چارچوب "عملیات استقبال از متحدان" در زمان حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده به امریکا منتقل شده اند، به یک موضوع جدی برای حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ مبدل شده است.
لکنوال در هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ در کنار دهها هزار افغان دیگر به ایالات متحده منتقل شد.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، گفته است که مقامهای امریکایی به این باور اند که لکنوال ممکن پس از آمدن در ایالات متحده افراطی شده باشد.
پس از این حمله که مقامهای امریکایی آن را "تروریستی" خواندند، حکومت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز جمعه اعلام کرد که طی مراحل درخواستهای مهاجرت شهروندان افغانستان را متوقف کرده است.
رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد تاریخی که تا آن زمان طی مراحل درخواست مهاجرت افغانها متوقف خواهد بود، به خبرنگاران گفت: "محدودۀ زمانی وجود ندارد، اما میتواند تا زمان درازی ادامه یابد."
