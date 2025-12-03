پاداش ده میلیون دالری امریکا برای معلومات در مورد دو عامل سایبری ایران

وزارت امور خارجۀ ایالات متحده روز چهارشنبه سوم دسمبر با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که برای ارایۀ اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا مکان‌یابی فاطمه صدیقیان کاشی و محمدباقر شیرین‌کار، دو عامل سایبری ایران شود، تا ده میلیون دالر پاداش تعیین کرده است.

این بیانیه صدیقیان و شیرین‌کار را از اعضای گروه سایبری "شهید شوشتری" معرفی کرده است. در بیانیه آمده است: " شهید شوشتری نام جدید گروه مخرب سایبری وابسته به فرماندهی سایبر-الکترونیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که قبلاً تحت عناوین آریا سپهر آینده سازان، آینده سازان سپهر آریا، ایمن نت پاسارگاد، ایلیا نت گستر و نت پیگرد سماوات شناخته می‌شده است."

بنا بر اعلام برنامۀ "پاداش برای عدالت" این دو فرد به فعالیت تحت هدایت یک دولت خارجی و با نقض قانون کلاهبرداری و سواستفاده کمپیوتری، اقدام به عملیات مخرب سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده می‌کنند.

وزارت امور خارجۀ ایالات متحده گفته است که اطلاعاتی که به شناسایی، مکان‌یابی، یا مختل‌کردن فعالیت‌های این افراد منجر شود، شامل پاداش بوده و در صورت ضرورت، امکان اسکان مجدد و حمایت برای منبعی که اطلاعات را ارایه می‌کند، نیز وجود دارد.

حساب فارسی برنامۀ "پاداش برای عدالت" در شبکه اجتماعی ایکس این دو را "زوج دوست داشتنی هکر!" توصیف کرده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که تعیین پاداش بر این دو نفر، بخشی از تلاش مستمر حکومت امریکا برای هدف‌گیری ساختار سایبری سپاه پاسداران و تضعیف شبکه‌های عملیاتی وابسته به آن است.

برنامۀ "پاداش برای عدالت" چند ماه پیش جایزۀ مشابهی را برای اطلاعات در بارۀ گروه "شهید شوشتری" اعلام کرده بود. وزارت خارجۀ امریکا گفته است که این گروه با فرماندهی سایبری سپاه پاسداران و کارزارهای نفوذ و خرابکاری سایبری از جمله تلاش برای دخالت در انتخابات امریکا ارتباط دارد.