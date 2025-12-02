قصر سفید از بررسی دوبارۀ نزدیک به صدهزار افغان خبر داد

قصر سفید میگوید که ایالات متحده در حال بررسی مجدد وضعیت نزدیک به ۱۰۰ هزار افغان است که در دوران حکومت بایدن وارد این کشور شده‌ اند.

قصر سفید پس از حمله مرگبار هفته گذشته توسط یک تبعه افغان به نیروهای گارد ملی در واشنگتن، جزییات بیشتری در مورد برنامه های خود برای تشدید سیاست های مهاجرتی در قبال افغانها ارایه داده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید، روز دوشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت که حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ به گونۀ فعال، بررسی مجدد قضایای تمام افغان‌های را که در دوران ریاست جمهور جو بایدن به ایالات متحده انتقال یافته اند، آغاز کرده است. او افزود: "هر فردی که امنیت ملی یا شهروندان ما را تهدید کند، اخراج خواهد شد."

روند بررسی مجدد، بخشی از سلسله اقدامات جدید مهاجرتی ایالات متحده است که از روز چهارشنبۀ گذشته به اینسو، پس از آن روی دست گرفته شد که رحمان الله لکنوال، افغان ۲۹ سالۀ مهاجر، سارا بکستروم و اندرو وولف، منسوبان گارد ملی امریکا را به ضرب گلوله به گونۀ شدید مجروح ساخت.

بکستروم روز پنجشنبه گذشته درگذشت و وولف نیز در حال بهبودی از جراحات وخیم خود است.

مقامات امریکایی این گلوله باری را یک حمله تروریستی اعلام کردند و گفتند که لکنوال در سپتمبر ۲۰۲۱ تحت برنامه "عملیات استقبال متحدین" که در دوران بایدن اجرا میشد، وارد ایالات متحده شده است.

این برنامه افغانهایی را که ظاهراً متحد ایالات متحده بودند و پس از خروج اردوی ایالات متحده از افغانستان، و حاکمیت دوبارۀ طالبان تحت فشار ان گروه قرار داشتند، پس از تخلیه از افغانستان، به ایالات متحده منتقل کردند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید با تاکید بر دیدگاه حکومت رییس جمهور ترمپ که بایدن / "به نزدیک به صدهزار افغان اجازه داد بدون هیچگونه بررسی یا کمترین بررسی به ایالات متحده آورده شوند"، معلومات جدیدی در مورد این مهاجران ارایه کرد.

لیویت گفت که "گفته می شود هزاران تن از این خارجی ها و افراد ناشناس، به خاطر نگرانی های مربوط به امنیت ملی، مصوونیت عامه و فساد، به حکومت بایدن گزارش شده اند."

سخنگوی قصرسفید افزود که حکومت رییس جمهور ترمپ همچنان "تصمیمگیری در مورد تمام درخواست های پناهندگی را برای بررسی بیشتر متوقف میکند.